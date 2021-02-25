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25.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Провокации, Россия
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Сенатор заявил, что Навальному угрожает убийство


Требование ЕСПЧ к России немедленно освободить блогера-уголовника Алексея Навального поразило не только юристов, но даже студентов юридических факультетов.

Об этом сегодня на круглом столе в Совете Федерации заявил сенатор Александр Башкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беспристрастный юридический взгляд показывает, что вся эта юридическая шумиха является политическим перфомансом. Требование освобождения блогера связано не с непризнанием судом незаконности его содержания в местах лишения свободы, а в качестве обеспечительной меры, непринятие которой якобы повлечет непоправимые последствия.  Этот случай изумил юристов, но абсолютно не удивил политиков. Нахождение «берлинского пациента» в местах лишения свободы не препятствует рассмотрению его дела в ЕСПЧ», – сказал Башкин.

По его мнению, Навальному сейчас безопасней находиться в тюрьме в России.

«Какой сегодня риск для жизни Навального?  С учетом обнаружения в его крови отравляющих веществ после того, как он покинул территорию РФ, хайлилайкли мы можем предположить, что он сейчас более выгоден в качестве сакральной жертвы. Поэтому его сегодняшнее местонахождение можно считать самым безопасным», – сказал Башкин.

Он уверен, что решение ЕСПЧ призвано подготовить юридическую и политическую почву для очередных санкций, которые являются одним из инструментов широкой политики по сдерживанию РФ.

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