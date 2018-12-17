Сенатор заявила о махинациях при строительстве онкодиспансера в Севастополе

17.12.2018

То, как проходит конкурс на определение подрядчика по строительству онкологического диспансера в Севастополе, заставляет подозревать, что правительство города заранее настроено присудить победу конкретной фирме.

Об этом в эфире телеканала НТС заявила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно предположить, что это всё сделано под «свою» фирму, которая осуществит внесение залога, дальше пойдет аванс из бюджета, фактически компенсирующий этот залог. А дальше эта своя фирма может опять исчезнуть, или строительство придет в такое состояние, которое мы наблюдаем на примере парка Победы», – сказала Тимофеева, подразумевая затянувшуюся уже на два года и сопровождаемую скандалами реконструкцию крупнейшего парка Севастополя, где местное правительства привлекло уже третьего подрядчика.

Что касается строительства больницы, то проведенный в ноябре конкурс был признан несостоявшимся: не поступило ни одной заявки. 10 декабря был объявлен новый конкурс с новыми условиями: была снижена сумма обеспечения заявки – для того, чтобы участвовать в тендере, достаточно иметь на счету не 119 миллионов рублей, а всего 23.

Ольга Тимофеева отмечает – в России есть авторитетные и надежные подрядные организации, их реестр ведет Министерство здравоохранения. Но все они не принимали участия в закупке.

«Предприятия, с которыми мы связывались, они не были оповещены. Второе, что останавливало эти предприятия, которые имеют имя, которые ответственность несут, прежде всего, когда включаются в какой-то процесс, какую-то работу, их смущает та сумма залога, которая определена – больше 700 миллионов», – пояснила Тимофеева.

Дело в том, что, по условиям конкурса, размер обеспечения исполнения контракта должен быть представлен в виде банковской гарантии или собственных средств на сумму 718 миллионов рублей – это треть от общей суммы контракта. При этом победитель имеет право получить значительный аванс.

«Идеальной фирмой, выполняющей подобные работы, была бы имеющая опыт, имеющая положительные реализации подобных проектов, имеющая свободные собственные средства для того, чтобы, включившись в работу, быть максимально нацеленным на задачу», – сказала Тимофеева.

Дата окончания приема заявок участников второго конкурса на строительство онкодиспансера – 18 декабря. Согласно техническому заданию, онкодиспансер должен быть построен в районе Фиолентовского шоссе, 15. Срок окончания работ – до 1 декабря 2021 года.

Стоимость контракта – 2 миллиарда 396 миллионов рублей. Заказчиком строительства онкодиспансера выступает государственное бюджетное учреждение «Дирекция капитального строительства».