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Экс-руководитель Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона стал сенатором от исполнительной власти Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дмитрий Николаевич уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт», – уточнил руководитель нового региона.

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Действительно, Ворона является уроженцем Донецка, и при Януковиче сделал головокружительную картеру, став в 26 лет заместителем министра охраны окружающей природной среды Украины.

Спустя 4 года Ворона перешел в МВД, затем на пост главы Госмиграционной службы, обратно в аппарат МВД, оттуда в Минюст и дальше на пост председателя Государственной регистрационной службы Украины. И все это за три года, пока в 2014 году «донецких» из украинского правительства не вышвырнули.

И все попытки демонстрировать свою преданность Украине, сокрушаться в соцсетях насчет «аннексии Крыма Россией» и «временно оккупированных территорий на Донбассе» к государственным кабинетам не приблизили.

Но по какому-то стечению обстоятельств Дмитрий Ворона в 2019 году получил российское гражданство и, став советником главы Крыма, начал курировать проект игорной зоны в Ялте. Затем, в свойственной ему манере, легко перешел председательствовать фондом Ялтинского международного экономического форума, а дальше в Корпорацию развития Крыма.

«К сожалению, сегодня наша родина переживает не лучшие времена. Боевые действия на востоке, потеря целостности, экономическая и правовая нестабильность — все это забирает у нас силы. Но я верю, что в счастливое будущее нашей страны. От всей души поздравляю с 25-летием независимости нашего государства», – таких цитат больше не найти на странице Дмитрия Вороны в соцсетях.

После перехода в Крым, он удалил компрометирующие обращения, но они остались на страницах интернет-изданий, удивленно обнаруживших Ворону в кресле Корпорации развития Крыма. Теперь поводов удивляться стало больше.