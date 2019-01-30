Сенаторы думают, как убрать с этикеток карту России без Крыма

30.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Российские компании продолжают использовать изображение карты России без Крыма в своей рекламной продукции. Об этом сегодня на заседании Совета Федерации РФ заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы вместе с нашим правовым управлением установили, что в России не закреплено понятие «географическая карта РФ». Необходимо это понятие в законе. Либо это будет закон о государственной границе, либо закон о геодезии и картографии. Учитывая, что изображения, которые используются сегодня, установлены нормами Гражданского кодекса, возможно, нужно внести изменения и в него», – сказала Ковитиди.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила обсудить данный вопрос на комитете по конституционному законодательству.

Ранее второй сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял в интервью «ПолитНавигатору», что внес закон о введении штрафа за использование карт, где Крым не указан частью РФ. Однако нововведение не будет касаться этикеток товаров с изображением страны.

На прошлой неделе депутаты Госдумы РФ предложили оштрафовать компанию Google за то, что она показывает Крым как территорию Украины.