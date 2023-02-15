Сенаторы США: «Дадим ВСУ ракеты и самолеты, чтобы не отправлять на войну американских сыновей»

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 13:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США должны послать на Украину все вооружение, которое ей надо, включая истребители, танки и ракеты, в противном случае им придется отправлять свои войска на защиту членов НАТО.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявили американские сенаторы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны послать на Украину все вооружение, которое ей надо, включая истребители, танки и...

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По словам Джони Эрнст, помощь США нужна для того, чтобы не дать России взять под контроль не только Украину, но и Европу.

«В Сенате США есть демократическое большинство, но также и республиканцы Сената поддерживают Украину. В нижней палате очень схожая ситуация – демократическое меньшинство и республиканское большинство, основная часть которого поддерживает Украину. Очень важно помнить, что это сражение за свободу и украинцы сражаются против страны, которая вторглась в их государство.

Это битва за свободу – то, чего мы, американцы, не хотим – это ситуации, при которой Россия контролирует Европу. Не только Украину, но и весь европейский континент. Таким образом, это очень важно, мы помогаем украинцам выгнать российские войска со своей территории туда, куда они должны вернуться», – заявила Эрнст.

Ее коллега Роберт Менендес поддержал ее.

«Я не опасаюсь передачи Украине военного оборудования, которое необходимо для победы. Идет ли речь о более продвинутых ракетах или, если будет принято такое решение – о самолетах F-16. Мы должны помочь Украине не только защищаться, но и победить.

Для того, чтобы победить, ей, очевидно, необходим определенный потенциал наступательных действий. Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты и западный мир в целом сказали, что они добиваются победы Украины, а не просто предоставляют ей возможность защищаться», – сказал сенатор.

При этом политик подчеркнул, что лучше воевать руками и жизнями украинцев, чем американцев.

«Мы должны помнить, что цель Путина – по возможности максимально воссоздать Советский Союз. После Украины у него на прицеле могут оказаться страны, входящие в НАТО. Нападение на них потребует от США и других членов Альянса физически присоединиться к битве. Я предпочитаю помогать украинцам в их борьбе за свободу и принципы международного закона, чем посылать воевать заграницу сыновей и дочерей Америки», признал Менендес.

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