Сенаторы США всласть попользовали Зеленского для громких внутриполитических заявлений – президент Украины дякувал до земли

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

США рассмотрят вопрос об увеличении военной помощи Украине, а также будут продолжать санкционное давление на всё, связанное с «Северным потоком-2».

Об этом в ходе брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили американские сенаторы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы и дальше будем проталкивать, чтобы давалось больше помощи Украине для обороны. Только что мы на встрече с президентом поднимали этот вопрос и спрашивали, что мы можем большее для вас сделать, и он это очертил, это то, что мы услышали. Мы эту информацию повезём с собой и посмотрим уже на месте, что из того, что он предложил, мы можем сделать», – заявил сенатор Джон Баррасо.

«К проблеме предоставления Украине статуса главного союзника как не члена НАТО интерес есть, и эти вопросы часто обговариваются, как и вообще – обговаривается, как лучше предоставить Украине поддержку в её обороне», – добавил его коллега Крис Мёрфи.

«Между прочим, я предлагал в Сенате резолюцию об увеличении свободы навигации на Чёрном море, учитывая то давление, которое идёт с российской стороны относительно свободы навигации, и её блокирования.

Также я тоже примкнул к тому, что должны быть санкции в отношении тех компаний, которые были причастны к проекту «Северный поток-2», за введение этих санкций мы услышали благодарность президента Зеленского.

Санкций можно вводить много, их провоцирует поведение России», – разошелся сенатор Рон Джонсон.