Сенаторы США всласть попользовали Зеленского для громких внутриполитических заявлений – президент Украины дякувал до земли
США рассмотрят вопрос об увеличении военной помощи Украине, а также будут продолжать санкционное давление на всё, связанное с «Северным потоком-2».
Об этом в ходе брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили американские сенаторы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы и дальше будем проталкивать, чтобы давалось больше помощи Украине для обороны. Только что мы на встрече с президентом поднимали этот вопрос и спрашивали, что мы можем большее для вас сделать, и он это очертил, это то, что мы услышали. Мы эту информацию повезём с собой и посмотрим уже на месте, что из того, что он предложил, мы можем сделать», – заявил сенатор Джон Баррасо.
«К проблеме предоставления Украине статуса главного союзника как не члена НАТО интерес есть, и эти вопросы часто обговариваются, как и вообще – обговаривается, как лучше предоставить Украине поддержку в её обороне», – добавил его коллега Крис Мёрфи.
«Между прочим, я предлагал в Сенате резолюцию об увеличении свободы навигации на Чёрном море, учитывая то давление, которое идёт с российской стороны относительно свободы навигации, и её блокирования.
Также я тоже примкнул к тому, что должны быть санкции в отношении тех компаний, которые были причастны к проекту «Северный поток-2», за введение этих санкций мы услышали благодарность президента Зеленского.
Санкций можно вводить много, их провоцирует поведение России», – разошелся сенатор Рон Джонсон.
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