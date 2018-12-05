Сенаторы требуют угомонить зарвавшийся киевский режим

05.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российские сенаторы утвердили постановление «Об Обращении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам иностранных государств в связи с угрозой международному миру, безопасности и правам человека со стороны Украины».

С соответствующей инициативой в ходе заседания Совфеда выступил председатель Комитета по международным делам Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Порошенко, очевидно, полагает, что своей провокационной политикой он создает проблемы для России. Это не так, Украина создает проблемы для всего мира. Если говорить о международных последствиях, то среди прочего сорвана встреча на высшем уровне между лидерами России и США, без обсуждения остались острейшие темы современности от договоров по ракетам средней и меньшей дальности и стратегическим наступательным вооружениям до противодействия терроризму и ситуации в Сирии.

Нанесен огромный ущерб целому блоку глобальных проблем в угоду местечковым и корыстным интересам украинской власти. Своими действиями Киев создает проблемы не только для глобального мира, но и для обычных людей, для жителей Украины и России. В результате последовательного саботажа украинской стороной Минских соглашений, не находит своего решения трагической конфликт на юго-востоке Украины, а нынешнюю провокацию в Керченском проливе украинская партия войны использует для того, чтобы ввести новые меры против России, запрет на въезд взрослым мужчинам-россиянам и даже разорвать договор о дружбе между Украиной и Россией.

Кроме того, на наших глазах украинские власти перешли от поощрения раскола в православии к открытым репрессиям против священнослужителей УПЦ МП. Проводятся обыски и допросы в духе той практики советских времен, которую столь яростно осуждают новые украинские лидеры. Все эти шаги – реальное преступление перед прошлыми и будущими поколениями россиян и украинцев.

Но есть еще одни последствия, внутренние, и они, судя по всему, единственно важные для Киева. Военное положение введено исключительно в областях с преимущественно русскоязычным населением, где поддержка центральной власти минимальна. То есть налицо попытка развязать себе руки перед выборами в отношении подавления любого инакомыслия, либо в принципе отказаться от выборов, и в очередной раз присвоить себе власть незаконным путем, ничем не отличающимся от государственного переворота 2014 года.

Инцидент в районе Керченского пролива тщательно планировали, а возможно, и согласовывали со спонсорами украинской «незалежности» за рубежом. Мы имеем дело с в высшей степени циничными политиками, которые не остановятся ни перед чем, вплоть до вооруженного конфликта на самоуничтожение», – заявил Косачев.

При этом он отметил, что в данной ситуации необходимо обратиться к парламентариям других стран и донести до них, что в этой ситуации отмалчиваться так же недопустимо, как и потакать выходкам киевской власти.

В результате голосования Совет Федерации единогласно поддержал данное постановление, 159 сенаторов высказались «За».

Как сообщал ранее «ПолитНавигатор», депутаты Госдумы также поддержали проект обращения к парламентам мира и межпарламентским организациям в связи с обострением международной обстановки в результате непрекращающихся провокаций украинских властей.