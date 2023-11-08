Сенаторы высказались о погромах в Махачкале

Елена Острякова .  
08.11.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Дзен, Общество, Погромы, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина


Попытка недругов России расколоть государство через разжигание межнациональной и межрелигиозной розни имела место в аэропорту Махачкалы.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка недругов России расколоть государство через разжигание межнациональной и межрелигиозной розни имела место в...

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«У нас нет сомнений, что за резонансными событиями 30 октября маячит агентура западных спецслужб, действовавшая, в т.ч. с территории Украины, т.н. президент которой – Зеленский недавно публично рукоплескал военному преступнику, ветерану дивизии СС «Галитчина».

Напомню также, что именно Украина вслед за США систематически голосует в ООН против осуждения порочной практики героизации нацизма и неонацизма. Очевидно, что провокаторы недавних событий в Махачкале цинично воспользовались возмущением людей кровавыми событиями в секторе Газа», – сказал Климов.

Он потребовал, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, в т.ч. уголовное.

Сенатор от Дагестана Ильяс Умаханов отчитался, что в республике разрабатывается комплексный план по преодолению последствий произошедшего в аэропорту и намерены вести работу по упреждению рецидивов.

«События в аэропорту не имеют ничего с вековыми традициями добрососедства и гостеприимства дагестанских и кавказских народов. Беспорядки явились результатом инспирированной извне провокации, манипулирования чувствами, зомбирования группы молодежи. Что касается зачинщиков и провокаторов, особенно с территории Украины, они, конечно, должны понести заслуженное наказание», – сказал Умаханов.

Он заверил коллег, что общественность и духовенство Дагестана дали бескомпромиссную оценку «проявлениям ксенофобии, неприязни и ненависти».

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