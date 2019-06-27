27.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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Сенченко хвалится, как в одиночку оставил весь Крым без воды

Перекрытие Киевом Северо-Крымского канала, обеспечивающего полуостров водой, якобы является наилучшим невоенным средством давления на Россию, и не важно, что миллионы людей остались без воды.

Об этом в эфире «Крым.Реалии» заявил бежавший от Русской весны, бывший глава крымской ячейки «Батькивщины», вышедший из партии накануне парламентских выборов, Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, бывший крымчанин уверяет, что перекрытие воды землякам – «это не давление» на них.

«Я практически единолично принимал решение о перекрытии Северо-Крымского канала, а дальше уже работала команда для того, чтобы это всё воплотить. Если мы говорим о невоенных методах давления на государство-агрессор, это – самый эффективный.

Это ни в коем случае не давление на крымчан, а давление на оккупанта. Мы всё равно доведём до конца, этот кошмар закончится, Крым и Донбасс вернутся в состав независимой Украины», – в сотый раз заверил Сенченко.

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