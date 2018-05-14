14.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Общество, Политика, Украина

Сенченко наконец осознал, что ни крымчане, ни украинцы не готовы жить вместе


Украина совершенно не готова к «реинтеграции» Крыма, поскольку Киев не может организовать на полуострове нормальное жизнеобеспечение, а народ боится неизвестности.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил бывший крымчанин, экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы собираемся возвращать Крым и Донбасс? Собираемся. А как вы думаете, ну, смоделируем ситуацию, сегодня наступил тот момент, сегодня уходят оккупанты. Скажите, украинская власть готова к тому, чтобы вернуться на эти территории и обеспечить жизнь людей, нормальную жизнь людей, включая восстановление документов и так далее? Я утверждаю, что не готова”, – сказал политик.

По его словам, не готовы к возвращению в состав Украины и люди, живущие в Крыму.

“Есть огромная проблема: у них самое главное сегодня присутствует – это страх неизвестности… А мы с вами, живущие на свободной территории страны, мы психологически готовы к этому воссоединению? Я тоже должен сказать, что к большому сожалению, нет», – заявил Сенченко.

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