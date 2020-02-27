Сенченко предлагает манить Крым и Донбасс украинским «прощением»

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В Крыму и Донбассе далеко не все являются «сепаратистами» и «предателями Украины» – там проживают «миллионы жертв агрессии».

Об этом в эфире телеканала «Черноморская» ТРК заявил бывший и.о. замглавы администрации президента Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенченко призвал принять так называемый закон «О прощении», где перечислялись бы категории граждан, которые могут рассчитывать на помилование со стороны Украины.

«Люди не понимают, а там с ними работают российские спецслужбы, российская пропаганда, предатели, которые им говорят: «так будут массовые репрессии»… Нужно, в конце концов, принять закон, который четко регулирует, а кто на оккупированных территориях является предателем по украинскому законодательству, а кто является жертвой оккупации и российской агрессии. Я утверждаю, что подавляющее большинство людей, миллионы людей, они никакие не предатели, они жертвы агрессии, потому что государство не смогло в определенный промежуток своей истории защитить этих людей», – заявил Сенченко.

Интересно, что многочисленные заявления украинских политиков о необходимости поражения в правах жителей ЛДНР, проведения зачисток, фильтрации, репрессий, принуждения противников Евромайдана к выезду за пределы Украины – Сенченко списал на происки российских спецслужб.

«Российские спецслужбы это в мозги постоянно инъекцию делают – как там, так и тут, используют и псевдоукраинские телеканалы, и подготовленных ими как бы экспертов, и в социальных сетях много этой агентуры, с фейковых аккаунтов они постоянно разжигают вражду между украинцами, которые проживают на свободной и оккупированной территориях», – уверяет Сенченко.