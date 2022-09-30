Сенченко радуется: Я лишил Россию 20 миллиардов долларов

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Новости Украины

Экс-вице-премьер Крыма, а ныне руководитель украинской Национальной ассоциации оборонной промышленности Андрей Сенченко похвастался в эфире UKRLIFE.TV, что нанес ущерб Кремлю в 20 миллиардов долларов.

Такую сумму в иске ему, как организатору водной блокады Крыма, предъявили власти российской республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Накопительный эффект от перекрытия Северо-Крымского канала за 8 лет, что вода была перекрыта, составил 20 миллиардов долларов, – подчеркнул Сенченко. – Это подсчитали оккупанты и предъявили мне в своих судах. На самом деле, я думаю, что цифра соответствует реальному ущербу Кремля и бюджета Российской Федерации. Им пришлось, по сути, дела на такую сумму датировать оккупированную территорию, а это значит, что 20 миллиардов долларов не пошли на войну с нашей страной, на приобретение новых систем вооружений, на подготовку армии и так далее. Поэтому я считаю, что всегда очень важно использовать все методы борьбы за свою страну, за нашу независимость. Эта борьба происходит не только на фронте. И даже сейчас, в этой фазе войны, мы должны максимально использовать, в том числе, невоенные методы. Потому что в любом случае это снижает наши потери на фронте».

Сенченко надеется, что Северо-Крымский канал уже следующей весной будет подавать днепровскую воду в украинский Крым. Поэтому не сильно горюет о подрыве своего детища – бетонной дамбы, которая перегородила русло канала, и с помощью которой Сенченко хотел обогатиться, выставляя счет в 3 гривны за один кубометр пресной воды при стоимости в 17 копеек на апрель 2014 года.

«Они взорвали плотину, запустили воду, но при этом надо понимать, что канал находился в сложном положении, многие разводные сети в технически непригодном состоянии. Частично какие-то тактические вопросы решили, но по большому счету это ничего не поменяло, – уверяет украинский политик. – Канал работает традиционно сезонно, в зависимости от погодных условий в начале или конце октября прекращает свою работу. Дальше возобновляет во второй половине марта, в начале апреля. Думаю, что все-таки, во второй половине марта, в начале апреля вода уже пойдёт в Крым, возвращённый в состав Украины».

Напомним, Арбитражный суд РК рассматривает иск по причинению ущерба от блокады Северо-Крымского канала на 152 миллиарда рублей. Это без учета убытков сельхозпроизводителей и жителей сел, вынужденных покинуть свои дома из-за пересохших колодцев.

По предприятиям, фермерам, частным хозяйствам еще идет подготовка документов, поскольку общий размер ущерба для экономики республики от блокирования Северо-Крымского канала составляет около 1,4 триллиона рублей.

Всего Крым предъявит Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической транспортной, банковской и продовольственной.

Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.