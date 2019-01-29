Сенченко свистит из Киева про Крым как дышит

29.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Жители Крыма никогда не выходили на митинги против Украины, пророссийские манифестации начались на полуострове только «под дулами автоматов» с появлением «зеленых человечков».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший руководитель партии Юлии Тимошенко в Крыму, экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, во время попытки меджлисовцев и боевиков «Правого сектора» сорвать сессию Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года в столкновениях под стенами парламента за Украину дрались крымчане, а против – «ряженые казаки».

«До того, как в Крыму появился российский спецназ, там не было протестов против Украины. Но когда появился спецназ, то тогда они под дулами автоматов все это сделали. Более того, я 26-го февраля был на том самом митинге под Верховной Радой Крыма. Мы были вместе с Рефатом Чубаровым. Так, с одной стороны, были крымчане, а с другого – были эти ряженые казаки из Кубани. Я всю жизнь жил в Крыму, там есть казаки, их немного, они больше там туристов обслуживали, но кубанские, у них совсем другие цвета формы», – заявил Сенченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также заверил, что нынешние руководители республики в 2013-м году несколько раз выезжали в Москву и готовились к переходу полуострова в состав России, о чем не могли не знать украинские спецслужбы.

«Я был народным депутатом Украины. Безусловно, у меня было намного меньше источников информации, чем у президента Украины, Верховного главнокомандующего… Эти люди за 13-й год десятки раз были в Москве. Более того, например, Константинов, и это было еще в начале октября 13-го года, мне известно от работников секретариата Верховной Рады Крыма, что он после очередного возвращения из Москвы, вызвал к себе руководителя правового управления и поручил ему подготовить весь пакет документов, который касается акта 54-го года. То есть, они уже получали какой-то сценарий в Москве. Чтобы об этом не знали украинские спецслужбы – это невозможно», – сокрушается Сенченко.