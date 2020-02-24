Сенченко уверяет, что хитростью сорвал российское наступление на Херсон

24.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

В 2014 году власть майданщиков, пытаясь успокоить Россию, делала вид, что будет продавать воду Крыму.

Об этом киевскому журналу «Новое время» рассказал бывший вице-премьер Крыма Андрей Семченко, после путча майданщиков занявший должность замглавы администрации исполняющего обязанности президента Украины.

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По его словам, он лично принимал решение о перекрытии Северо-Крымского канала в марте 2014 года. При этом утверждает, что правительство Арсения Яценюка сначала не хотело идти на столь радикальную меру.

Изначально Сенченко предлагал построить плотину, которая обошлась бы госбюджету в 60 миллионов гривен, но Яценюк сказал, что таких денег в казне нет.

«Тогда Сенченко собрал аграриев из Херсонской области — например, производителя кетчупа Чумак — и сказал: если они не сбросятся на перекрытие воды в канале, то тот перекроют так, что без влаги останется вся Херсонская область. В итоге удалось собрать 1,2 млн грн на максимально экономное решение — перегородить Северо-Крымский канал мешками с песком и глиной: идею предложил Василий Сташук, тогдашний глава Госводоагентства. Этот же чиновник сделал расчеты, позволившие заложить плотину из мешков таким образом, чтобы не осушить водные каналы Херсонщины.

Вскоре после этого Юрий Одарченко, тогдашний губернатор области, предупредил АП: россияне в отместку за перекрытие канала могут начать военное наступление на Херсон. Тогда Сенченко распорядился расставить в районе строящейся плотины столбы с табличками «Идет строительство узла учета воды», на которых также были указаны проектировщик и дата окончания работ. Фотоснимки этих «плакатов» попали в крымские средства массовой информации, подавшие дело в том контексте, что Украина таки откроет воду, но будет ее продавать», – пишет издание.

«Крым тогда успокоился. На самом деле никакой узел учета воды мы не строили, а выторговали время», – признается Сенченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве угрожают, что вода в Крым пойдет вместе с украинской армией.