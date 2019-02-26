Сенченко: В 2014 я почти уломал крымский «Беркут» не выступать против хунты

26.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Андрей Сенченко, бывший руководитель партии Юлии Тимошенко в Крыму, уверяет, будто в 2014 году ему почти удалось отговорить бойцов симферопольского «Беркута» отказаться от участия в Русской весне.

Об этом Сенченко заявил в эфире украинского телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенченко, который в эти дни пять лет назад находился в Крыму, уверяет, что провел успешные переговоры с руководством «Беркута» в республике.

«26-го, например, я, как депутат приехал, общался с личным составом крымского «Беркута», даже в их там логове, потом с руководящим составом крымского территориального командования внутренних войск.

Я могу сказать, что, например, внутренние войска были в деморализованном состоянии. Мы смогли договориться, чтоб крымский «Беркут» не выходил. Они говорят: «Мы ж не пошли на Чонгар, как пошел севастопольский», – заявил Сенченко.