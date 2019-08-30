Сенцов и мокряки летят на Украину, заявили в Верховной Раде

30.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Россия и Украина завершили обмен заключенными. Сейчас в киевский аэропорт «Жуляны» летит борт, на котором находятся члены экипажей катеров ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, а также осужденные ранее за терроризм «режиссер» Олег Сенцов, один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, украинский националист из Крыма Владимир Балух и другие.

«Обмен завершился: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летят домой! Ждем», – написала на своей странице в фейсбуке сотрудница Верховной Рады Анна Исламова, чье сообщение также цитирует генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что для встречи самолета в аэропорт уже выехал президент Владимир Зеленский.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что обмен должен состояться по формуле 32 на 32.