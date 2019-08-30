30.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Сенцов и мокряки летят на Украину, заявили в Верховной Раде

Россия и Украина завершили обмен заключенными. Сейчас в киевский аэропорт «Жуляны» летит борт, на котором находятся члены экипажей катеров ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Керченском проливе, а также осужденные ранее за терроризм «режиссер» Олег Сенцов, один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, украинский националист из Крыма Владимир Балух и другие.

«Обмен завершился: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летят домой! Ждем», – написала на своей странице в фейсбуке сотрудница Верховной Рады Анна Исламова, чье сообщение также цитирует генпрокурор Руслан Рябошапка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что для встречи самолета в аэропорт уже выехал президент Владимир Зеленский.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что обмен должен состояться по формуле 32 на 32.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть