25.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Сенцов: Киев виноват в потере Крыма, который никогда не был украинским

В Крыму всегда были пророссийские настроения, а украинская власть вела неправильную политику в этой сфере.

Об этом в интервью Крым.реалии заявил Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было всегда, к сожалению. Крым никогда не был до конца украинским. Не совсем правильную политику проводила Украина в Крыму.

Некоторые вещи делались насильственно и неправильно, а какие то вещи, которые надо было пресекать, которые дали ростки сепаратизму и русскому миру, не были во время пресечены.

То есть хорошие вещи, правильные, не сделаны были, делались немножко насильно, сверху, официально. А вещи, которые были опасны, которые дали потом перспективу всего того, что произошло, они не пресекались.

Но это – политика государства, то есть больше некого винить», – констатировал террорист.

Сенцов не представляет, как вернуть крымчан на Украину ментально, поскольку в Крыму никогда не было украинского патриотизма.

«Это сложный вопрос, который я не знаю, как решать. Уже тогда были проблемы, до оккупации, до аннексии. Были проблемы, скажем так, с украинским патриотизмом. А сейчас я не знаю даже как», – развел руками украинский «режиссер».

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