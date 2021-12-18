Сенцов: «Крымчане ждут неньку. Двуглавый орел полетит через Тамань подбитый»

18.12.2021  11:31 (Мск), 

Киев,

Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В процессе «возвращения» Крыма и Донбасса Украина должна думать не о местных жителях, а о территориях.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил осужденный в России за подготовку терактов и выданный Украине по обмену Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В процессе «возвращения» Крыма и Донбасса Украина должна думать не о местных жителях, а...

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По мнению Сенцова, как только местные увидят украинские флаги, то сразу же достанут украинские паспорта и скажут, что ждали «освободителей».

«Стратегически так, поэтому я всегда говорю, что мы должны бороться за территорию, а не за людей. Они говорят: «Давайте мы сейчас сделаем 150 телеканалов, забьем просто пропагандой, перебьем все эти 20 миллиардов или сколько там Россия вбрасывает в пропаганду, и будем все классно делать. Люди поймут, что Россия – это враг, Украина – это хорошо, Майдан это была хорошая история, Крым не развивается, Россия загнивает, это была оккупация», – сказал террорист.

Он считает, что даже если крымчан, попавших под воздействие такого рода пропаганды будет большинство, полуостров не вернется в состав Украины.

«Тогда это не путь. А когда поднимутся украинские флаги, когда двуглавый орел полетит через Тамань подбитый, все скажут: «Вот же, мы ждали вас, парни, почему так долго?», – заявил Сенцов.



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