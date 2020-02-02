Сенцов на передержке

02.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Последний писк моды в украинских журналистских и околополитических кругах – гадать на кофейной гуще относительно политических перспектив Олега Сенцова. О том, что его планируют «впихнуть» в политику, стали говорить буквально сразу после того, как в Борисполе приземлился самолет из России с освобожденными из тамошних тюрем по обмену заключенными. Обхаживать Сенцова взялись одновременно и экс-президент Порошенко, и чубаровский меджлис, и люди миллиардера Виктора Пинчука, и различные украинские представительства международных НГО.

При этом сама потенциальная «новая надежда нации» вроде бы оправдывала ожидания: риторика вышедшего из тюрьмы Сенцова на Родине не поменялась. Его мессиджи были обращены скорее к милитаристской аудитории, чем к условным миротворцам. Иначе говоря, «кейс Савченко» в случае с «режиссером», по крайней мере, пока что полностью исключен.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Одаривала Сенцова знаками внимания и Европа: Европарламент, премия имени Сахарова, встреча с Макроном тет-а-тет. Рандеву с видными европейскими интеллектуалами, как право, так и леволиберальной направленности. Но и там Сенцов не сказал по сути ничего нового. Все те же призывы «остерегаться России», которые давно стали в европейских мейнстримовых кругах общим местом. Так что повторение этих тезисов – не более чем кодовые фразы и своеобразный дискурсивный пароль, тест на подтверждение права считаться «своим».

На родине же все громче становились подогреваемые анонимными телеграм-каналами слухи о «новой партии Сенцова» и неких «политтехнологах Пинчука» работающих с «режиссером» в этом направлении. Тем более, что сам Сенцов замелькал на телеканалах зятя Кучмы и на страницах связанных с соросовскими структурами изданий типа «Нового времени» украинского партнера Сороса Томаша Фиалы. Именно эти структуры возили Сенцова на смотрины в Давос – прямо как медведя с кольцом в носу – на губернскую ярмарку в старые времена.

Но как сделать из бывшего заключенного колонии №8 города Лабытнанги перспективного политика новой Украины? Первые уже в новом году интервью Сенцова украинским и западным изданиям говорят о том, что никаких серьезных изменений в риторике как не было, так и нет. И это – настоящая проблема. Нельзя же считать серьезной заявкой на электоральный успех рассуждения о том, что «ДНР интегрирует в себя Украину». Это же даже с точки зрения украинских правых просто курам на смех. Подобному алармизму не верит даже преданная аудитория какого-нибудь Соскина.

Очевидно, понимая это, Сенцов или его политтехнологи сейчас взяли паузу и публично максимально дистанциируются от политических амбиций, заявляя о себе лишь в качестве претендента на роль этакого «морального авторитета». Говорящей головы для слушателей с правого фланга. Впрочем, слово самому фигуранту: «У меня нет планов. Я над собой ничего не ставлю. Просто есть вещи, которые мне интересны, и я их делаю. Есть вещи, которые мне неинтересны, и поэтому я ими не занимаюсь». Сказано это в контексте интересующих СМИ вопросов о строительстве Сенцовым политической карьеры.

Впрочем, и тут публике оставляют пространство для домыслов: «Вообще я сегодня максимально свободный человек. Как будет дальше — я не знаю», – говорит «режиссер». В переводе на обывательский это значит примерно следующее: если кто-то хочет нарисовать меня в образе политика – я не против. Но вся ответственность за несовпадение нарисованного образа с реальностью лежит исключительно на авторах таких рисунков.

И, в общем, такой ход можно считать грамотным и осмотрительным. Пока что единственное актуальное предложение от «занимающегося общественной работой» Сенцова украинским обывателям – это бесконечные разговоры о Путине, от которых украинское большинство давно устало.

Вот, скажем, что говорил Сенцов в интервью DW минувшей осенью, отвечая на вопрос о собственных планах: «Я вижу перед собой две большие цели, которые хочу достигнуть. Первая – я хочу, чтобы моя страна была цивилизованной, похожей на европейскую страну, живущую по европейским стандартам и ценностям, чтобы она была независимая, в том числе от влияния России. Это очень важно, потому что, пока Россия не отстанет, нам будет трудно. У нас есть внутренние проблемы, еще не проведены все реформы, страна не достаточно прозрачно, четко работает, и есть внешняя агрессия Путина».

Отжимая словесную шелуху, в сухом остатке получаем две вещи: «Чтобы всем было хорошо» и «Путин». Между этими двумя полюсами – пустота. Прежде всего – содержательная и смысловая.

Понятно, что такие послания адресованы, как сейчас принято говорить, «активной части общества». А она на Украине в данный момент – милитаристская. Это люди, сделавшие себя на истории с войной и не мыслящие своих перспектив вне этого контекста.

Но, как говорится, узок круг этих людей и страшно далеки они от народа. Тем более, народа, не так давно дружно проголосовавшего за Зеленского. Но Сенцов всеми своими словами показывает, что он – полная противоположность Зеленскому. Он предпочитает говорить о неких «ценностях», – на поверку – ультраправых в общественной сфере и ультралиберальных в сфере экономики – в то время как Зеленский обращается к тем, кого «патриоты» презрительно через губу именуют «пожирателями оливье». В этом смысле у Сенцова не может быть никаких широких электоральных перспектив.

В лучшем случае, если его нынешняя «передержка» в статусе «общественного деятеля» не затянется настолько долго, чтобы похоронить его политические перспективы, Сенцов в политике станет бледной копией Вакарчука. «Режиссер» придет на смену обанкротившемуся певцу в той же электоральной нише. Для радикальных правых Сенцов слишком теплохладен в отношении интересующих их вопросов. К тому же – русскоязычен. В общем, стать лидером более широкого правого фланга ему не судьба.

Столь же грустно выглядит и саммэри взглядов Сенцова на решение вопросов Крыма и Донбасса – в общем контексте украино-российского замирения. Согласитесь, слова о том, что «Россия должна кормить Крым и Донбасс, поддерживать жизнь на этих территориях, а потом их вернуть», – совсем не то, что хотели бы услышать и в Москве, и на территориях, о которых идет речь.

С подобной риторикой Сенцов не конкурент даже Зеленскому, у которого хотя бы есть люди, способные быть промоутерами компромиссных идей – вспомним того же Сергея Сивохо.

А попытки «режиссера» с видом аксакала поучать президента, рассказывая о том, что, общаясь с Путиным тот «не понимает, с кем имеет дело» – нелепы вдвойне. Потому что именно благодаря таким контактам украинской власти с россиянами сам Сенцов оказался на свободе. Иначе до сих пор бы вместо вояжей в Давос разглядывал небо в клеточку.

Так что совсем неудивительно, что в итоге реальной аудиторией Сенцова стала украинская община Нью-Йорка, которой он как раз в эти дни рассказал о своей несгибаемой позиции и путинском коварстве. Арифметически это примерно несколько десятков тысяч потенциальных голосов, за которые еще надо побороться с Порошенко. Но все же это лучше, чем ничего.

В остальном, Сенцов на передержке пока что представляет собой довольно унылое зрелище. Ни креатива, ни огонька, ни свежих идей. Не считать же таковыми рассказы о мечтах увидеть Путина в Гааге. В то время, как люди ждут ответов на то, как им жить дальше и решать не проблемы Путина, а свои собственные.