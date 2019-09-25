Сенцов ностальгирует по отдыху в Крыму

25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Освобожденный по обмену от отбывания наказания по статье “Терроризм” в российской колонии Олег Сенцов назвал свои любимые места для отдыха в Крыму, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он рассказал в интервью проекту Радио “Свобода” Крим.Реалии.

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“Там (в Крыму – ред.) очень много хороших мест. Я могу перечислять их бесконечно. Конечно, и Гурзуф, и Коктебель, и западный берег – Беляус, Черноморское, дикие пляжи. Много мест хороших. В Крыму, куда ни пойти – везде хорошо”, – сказал Сенцов, напомнив, что является крымчанином по происхождению и прежнему месту жительства.

Отвечая на вопрос, куда он любит возвращаться и всегда бывать, Сенцов сказал, что у него “много в Крыму любимых мест” и что он любит весь Крым.

“Практически везде был много раз, поэтому мне везде нравится”, – отметил Сенцов.

Рассказывая о селе Скалистое Бахчисарайского района Сенцов заявил: “Это моя родина, это мой дом, там все для меня родное, это все мои воспоминания, я ничего не выделяю. Я там все люблю и все помню, мне все дорого”.