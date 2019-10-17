17.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина
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Сенцов обьявил русских и украинцев братьями

Русские и украинцы, “по сути, являются братьями с небольшими различиями”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую точку зрения высказал в интервью Der Spiegel освобожденный из российского заключения отбывавший там наказание по обвинению в терроризме Олег Сенцов.

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“Я провел время на акциях протеста на Майдане и думал, что путинская система с ее беззакониями и варварством скоро рухнет, что народ этого больше не выдержит и что грядет революция. Мы, русские и украинцы, родственные народы, мы, по сути, братья с небольшими различиями между нами. У меня самого русское происхождение. Но с каждым годом пребывания в тюрьме я все яснее понимал, что людям совершенно безразлично, что происходит в их стране”, — сказал Сенцов.

В то же время, по его словам, россияне дистанцировались от государства и считают, что все равно ничего не могут изменить.

“Даже после 20 лет Путина они даже не поняли, что он может быть проблемой. Они считают нищету нормальной, равно как и тот факт, что государство мало заботится о них, что оно постоянно лжет и что и полиция, и суды коррумпированы. Когда я говорю им, что в Европе есть страны, где все совсем по-другому, они в это не верят… Это равнодушие сочетается со своего рода имперскими амбициями, с гордостью за внешнеполитический успех, который нисколько не поможет вам дома, в Якутии. Это ужасная смесь агрессии и пассивности”, – заявил Сенцов.

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