13.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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Сенцов оказался больным сукиным сыном

Возвращенный на Украину террорист Олег Сенцов совершил ритуальное сожжение своей тюремной робы.

Под запись на камеру и в компании десятка своих соратников он облил ее бензином и поджег, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это роба заключенного – самая ненавистная вещь на земле, которую я не люблю. Сейчас я ее сожгу. ФСИН России, гори в аду», – заявил Сенцов под аплодисменты толпы и крики «Слава Украине».

В это же время за кадром были слышны предложения повесить на робу фотографию российского президента Владимира Путина.

«Прэлесть какая. Ритуальное сожжение тюремной робы. Не сомневаюсь, если бы его не остановили в 14-м, он бы с удовольствием сжигал бы человеков. Как я совершенно правильно подозревал, Сенцов – больной сукин сын. Это, безусловно, враг, террорист и бандит, так что пусть им восхищается Шарий», – прокомментировал сожжение в своем блоге журналист Максим Равреба.

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