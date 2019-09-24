Сенцов оправдал терроризм «борьбой с путинским режимом»

24.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Освобождённый по обмену с Россией украинский террорист Олег Сенцов готов жать руку президенту России Владимиру Путину, если после этого будут выходить на свободу другие террористы. А пока, будет продолжать борьбу с «путинским режимом», не особо стесняясь в средствах.

Об этом сам Сенцов заявил в эфире «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вопрос к господину Сенцову как к крымчанину. Судя по всему, его пятилетнее заточение его не сломило. Следовательно, можно ожидать, что он продолжит свою борьбу с Россией. Вопрос: какая будет форма борьбы, по-прежнему терроризм?» – спросил дозвонившийся из Крыма мужчина.

«Во-первых, я не борюсь с Россией, я борюсь с путинским режимом, не нужно эти вещи путать. По поводу терроризма, я обвинялся в этом, да, но, если бы это были какие-то реальные преступления и пострадавшие, то тогда бы никто за меня не боролся всем миром, никто бы меня не отдал…

Борьба – это работа по противодействию путинскому режиму, который по-прежнему хочет поработить Украину, это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма – те вещи, за которые должен бороться любой украинец», – заявил Сенцов, ранее признавший, что готовил диверсию в Симферополе.

«Судя по тому, как вы лаконичны, вам не очень приятны публичные выступления?» – спросила ведущая.

«Я не публичная личность, поэтому я не люблю всего этого, это не для меня… Просто есть вещи, которые тебе нравятся, а есть – которые необходимо делать…Необходимость сказать, то, что я сказал, я буду и дальше говорить. Я только что в интервью час назад вашим коллегам говорил, что, если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобождён один человек», – пафосно вещал помилованный террорист.

Напомним, из-за преступных действий подельников Сенцова в Симферополе чудом не сгорел интернат для детей-инвалидов.