Сенцов получил в Варшаве специального орла и встретился с Валенсой

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Олег Сенцов в польском Гданьске встретился с экс-президентом Польши Лехом Валенсой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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“Встреча с Лехом Валенсой. Простой электрик из Гданьска судоверфи, который стоял у истоков борьбы против коммунистического монстра и победил его. Фото с “Человеком из железа” и его деревянной копией”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Сенцов посетил музей, посвященный истории организации “Солидарность” и борьбе поляков за свою свободу против коммунистического режима.

“Здесь есть все: от касок рабочих, которые протестовали, до автозака и Золотой пальмовой ветви Вайды за фильм “Человек из железа”. Есть стена с посланиями, где я оставил свое. Надеюсь, что и в Украине появится когда-нибудь музей Революции Достоинства подобного уровня”, – говорится в сообщении.

Напомним, Олег Сенцов получил в Варшаве приз Польской киноакадемии “Специального орла за мужество и настойчивость”.

Как сообщают украинские телеграм-каналы, в настоящий момент структуры Джорджа Сороса и украинского миллиардера Виктора Пинчука плотно опекают Сенцова и пиарят его в качестве будущего политика и главы создаваемой под него новой партии, на замену не оправдавшего надежд западных спонсоров певца Святослава Вакарчука, чтя партия “Голос” неожиданно быстро “сдулась”, пройдя в парламент на минимально необходимых для этого процентах.