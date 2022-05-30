Сенцов причитает: Отступаем с потерями, нас просто выжигают

30.05.2022  17:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская армия выдавливает украинских военных с территории Донбасса, не оставляя им шанса остаться в живых.

Об этом в эфире DW заявил осужденный за терроризм и переданный Украине по обмену бывший крымчанин Олег Сенцов, который сейчас воюет в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия выдавливает украинских военных с территории Донбасса, не оставляя им шанса остаться в...

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По мнению Сенцова, без западного оружия Украина победить не сможет.

«Воюет оружие умное, потому очень важно для Украины получить такое оружие, потому что у нас его мало, оно устаревшее. У России оно новее, но его очень много, очень много боеприпасов, и тут они, на Донбассе, показывают, что у них очень много боеприпасов, огневое поражение, которое они делают из этих видов оружия – это очень серьезная штука. Они просто выдавливают нас, понимаете? Мы вынуждены отходить с потерями, а они потихоньку занимают эти позиции», – сокрушается боевик.

«Просто выжигают землю и двигаются по ней, как пожар. Ты не можешь там стоять, потому что ты сгоришь. Ты вынужден отступать постепенно с потерями, а они постепенно продвигаются, вот такая сейчас у них стратегия…

Есть определенный момент, акцент такой на положительных новостях и наших успехах, обесценивании врага, что он слабый, дурной. Люди перестают понимать реальность – и на фронте, кто приезжает, и те, кто в тылу. Которые ожидают быстрых побед, думают, что война должна быть легкой и уже летом мы должны захватить Крым», – заявил Сенцов.

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