24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Мнение, Общество, Политика, Права человека, Россия, Украина
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Сенцов рассказал, для чего едет в Европу

Освобожденный из России по обмену  от отбывания наказания по статье “Терроризм”украинец Олег Сенцов планирует посетить европейские страны и рассказывать людям об украинцах в российских тюрьмах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

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“Глобально я буду делать все, что в моих силах для освобождения наших ребят. В узком смысле своей работы, борьбы и в широком – до тех пор, пока от нас Россия, как сказал Подервянский, но он сказал немного грубо, не отстанет” – сказал Сенцов.

По его словам, он хочет использовать свою медийность, чтобы помочь заключенным украинцам выйти из российских тюрем.

“Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю. Я послезавтра (25 сентября – ред.) еду в Берлин и буду встречаться с людьми. Я еду 1 октября в Страсбург, и у меня еще поездки – Лондон, Европа и многое другое. Я и здесь встречаюсь. Я не очень это афиширую”, – сказал Сенцов.

Ранее Олег Сенцов заявил, что готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради “освобождения украинских политзаключенных”.

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