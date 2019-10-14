14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Италия, Киев, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Украина
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Сенцов “вписался” за освобождение убийцы итальянского репортера

Освобожденный от отбывания наказания в РФ по обвинению в терроризме Олег Сенцов присоединился к участникам акции “Free Markiv”, посвященной осужденному к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского фоторепортера нацгвардейцу Виталию Маркиву, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“На днях я прочитал материалы, которые доступны по этому делу, поэтому пришел сюда, потому что считаю, что он не виноват. Я понимаю итальянских граждан, понимаю семью погибшего журналиста Роккелли, они хотят чьей-то “крови”, расплаты за смерть близкого человека, но это точно не Виталий… Это однозначно политическое дело, и он политический заключенный. Ему нужна такая же поддержка, как и другим нашим ребятам, которые находятся в тюрьмах Донбасса и Российской Федерации… Свободу Виталию Маркиву”, – сказал Сенцов во время акции ультраправых под посольством Италии в Киеве.

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В октябре суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву, который был приговорен к 24 годам заключения.

Уже несколько лет 30-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Италии. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери – она живет в области Марке.

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