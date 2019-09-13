Сенцов вручил Зеленскому банку с двумя полосками

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В Киеве освобождённый по обмену с Россией украинский террорист Олег Сенцов вместо президента Украины открыл 16-ю ежегодную встречу так называемой Ялтинской европейской стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что Сенцов говорил по-русски, и в ходе трансляции первое время работал переводчик на украинский.

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«Сегодня я буду говорить про банку. Простую пластиковую банку и то, что в ней должно быть», – заявил террорист.

Он рассказал, что в тюрьме, где он был пять лет, важна каждая мелочь, особенно чай, который он хранил в пластиковой банке, к которой он приладил две полоски из жёлтой и синей тетради, смастерив таким образом украинский «прапор» и написал «Слава Украине». Эта поделка путешествовала с Сенцовым по тюрьмам все пять лет.

«Она очень мешала тюремщикам, её постоянно забирали, топтали флаг, было много мелкой возни за эту банку. Это была маленькая моя борьба. Это не Иловайск и не Дебальцево, я не был на Донбассе, не был на войне, меня арестовали за два дня до того, чтобы я туда поехал…И я вёл свою маленькую борьбу один на один с этой системой за себя, за своё достоинство, за свою страну и за две полоски – жёлтую и синюю», – добавил он и достал из пакета ту самую банку, чтобы продемонстрировать её залу, чем сорвал шквал аплодисментов.

Также Сенцов показал свой тюремный нагрудный знак с красной линией как склонного к побегу. Он напомнил, что в некоторых армиях мира есть традиция носить нагрудные жетоны, которые командир собирает с павших, чтобы вести учёт потерь.

«Это печальная традиция, я бы хотел завести другую», – заявил Сенцов и бросил свой нагрудный знак в банку.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто всё ещё находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте, чтобы банка уже была быстрее полная!» – обратился террорист к президенту Владимиру Зеленскому и вручил ему поделку.