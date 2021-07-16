Сенцов завопил о «зраде», когда в Госкино забраковали его новый фильм

16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на создание «мировых премьер» и личный «патриотизм», Госкино Украины отказался финансировать новый фильм осужденного за подготовку теракта в Крыму и освобожденного по обмену Олега Сенцова.

Об этом он завил на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова некогда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы «Номера», – написал он.

По словам Сенцова, после обмена и выхода на свободу, он смог снять «мировую премьеру» – фильм «Носорог». Правда, только с помощью Совета Госкино Украины, и при поддержке фонда Совета Европы «Eurimages».

«Новость о мировой премьере ленты появится уже в ближайшее время. И нам, её создателям не будет стыдно за свою работу. Но я не знаю, будет ли стыдно тем людям, которые сознательно решили прекратить мою кинодеятельность в Украине», – добавил террорист.

Однако «режиссёр» пожаловался, что следующий фильм, к работе над которым он уже приступил, не был допущен даже к презентации (питчингу) Госкино из-за слишком слабого сценария. Разумеется, террорист сразу же закричал о «зраде» и мести со стороны главы офиса президента Андрея Ермака.

«Официальная причина – низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в русской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на волю и начну снимать свое кино, после увольнения всегда говорил, что хочу работать на уровне со всеми другими. Но когда тебя отстраняют с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за твоей общественной позиции и политических взглядов, это нет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низки оценки по указанию Главы Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей», – добавил националист.

Сенцов выразил уверенность, что причина провала его новой работы – это исключительно «реакция на его критику власти», которую террорист сразу же принялся обвинять в попытках разрушить страну.

«Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не смогу это делать. По крайней мере на Украине, и по крайней мере при этой власти», – пригрозил он.