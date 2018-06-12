12.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Сенцова посадят в тюрьму СБУ

Осужденный за подготовку теракта в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, вокруг имени которого сейчас поднимается истерия в Киеве, в скором будущем наверняка повторит судьбу Надежды Савченко, которая в считанные месяцы из героини превратилась в агента Кремля.

Такой прогноз публикует российский политолог Евгений Минченко, полагающий, что Сенцов, все же, будет выпущен из российской тюрьмы по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот когда Олега Сенцова отпустят (а его ведь отпустят, это же все прекрасно понимают), и он будет через годик-другой голодать в тюрьме СБУ за совершенное им мыслепреступление против прекрасной демократической нации, полноправной соучастницы прекрасной семьи европейских народов, какое количество его нынешних фанатов за него заступится?

Элементарный вопрос для третьекурсников Вышки. Подсказываю лайфхак: банально посчитать, какой процент недавних фанатов «летчицы Надии» продолжает волноваться за неё сейчас», – рассуждает Минченко.