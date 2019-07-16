Сенцова выпустят на свободу?

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Обмудсмены России и Украины готовят обращение к президентам своих стран с предложением о помиловании ряда граждан, сообщили Татьяна Москалькова и Людмила Денисова на брифинге.

«Обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов – некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены», – сказала украинская уполномоченная по правам человека.

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Одновременно из Киева поступил еще один сигнал о возможности большого обмена пленными.

Замглавы Офиса президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко сообщил, что в ходе встречи советников президентов Украины, России, Германии и Франции в «нормандском формате» были достигнуты предварительные договоренности по обмену пленными.

«Договорились в течение месяца осуществить обмен определенным количеством наших пленных. Президент Зеленский говорил про «10 на 10», «15 на 15». В принципе, мы не замыкаемся на определенном количестве людей, наша задача сейчас обменять и получить своих людей обратно и разблокировать процесс «всех на всех», который до этого времени был заблокирован», – сказал украинский чиновник.

По его словам, освобождение Россией украинских военных моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе, стало главным предметом обсуждения в ходе недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

«Основной темой этого разговора было освобождение наших моряков и других пленных. По этой теме мы готовы говорить каждый день, если это нужно, чтобы продвигался прогресс.

Президенты не договаривались о конкретной дате следующих встреч, это во многом связано с судебными и внесудебными решениями, переговорами наших омбудсменов, нашей переговорной командой во главе с Лутковской, и всеми другими усилиями по каналам и путям, которые мы используем, чтобы забрать наших людей обратно», – пояснил Пристайко.

При этом представитель украинского президента отметил, что для них «не являются табу» прямые переговоры с президентом Российской Федерации, если это содействует освобождению заключенных.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов считает, что некоторые решения по помилованию украинских осужденных будут весьма болезненно восприняты в России. «Помиловать террориста Сенцова, например? Оригинальная идея. Крымчане, которых он хотел подорвать, наверняка оценят такой жест», – комментирует Долгов в своем блоге.