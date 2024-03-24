Сенсационное выступление в Бундестаге против войны с Россией – партия Шольца в бешенстве

Немецкая армия находится в упадке – в Бундесвере нет ни одной боеспособной бригады, но «ястребы» продолжают снабжать оружием и техникой Украину. Тем не менее, даже поставка крылатых дальнобойных ракет «Таурус» не поможет Украине победить, как не помогли «Леопарды».

Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявила депутат немецкого парламента, член фракции «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воинственный конкурс на повышение ставок звучит еще более абсурдно на фоне плачевного состояния собственных Вооруженных сил. Бундесвер по-прежнему не имеет ни одной боеспособной армейской бригады. Тем не менее, дебаты по поводу новых многомиллиардных поставок оружия и финансовой помощи Киеву продолжаются, а восстановление собственной армии и восстановление способности к собственной национальной обороне, по-видимому, не является приоритетом здесь. Это было правильно, господин канцлер, что вы выступили против поставок крылатых ракет «Таурус» на Украину. В интересах безопасности Германии было бы не лишать наши Вооруженные силы еще одной важной системы вооружений. При этом, у самого Бундесвера нет достаточного количества этих ракет, чтобы выполнять обязательства перед НАТО. Поставка этой системы, которая может действовать как наступательное оружие далеко в России и даже достигать стен Кремля, была бы совершенно явным военным вмешательством. Это неизбежно повлекло бы за собой использование немецких солдат для обслуживания и, следовательно, резко увеличило бы потенциал эскалации. Вы, господин Шольц, тоже неоднократно сдавали и позволяли подталкивать себя к эскалации. Сначала немецкие танковые гаубицы должны были переломить ход войны, затем немецкие бронетранспортеры и, наконец, немецкие боевые танки. Ничто из этого не оправдало завышенных ожиданий. Теперь сторонники эскалации рекламируют «Таурус» как изменяющее правила игры или чудо-оружие, но даже с «Таурусом» у Украины не было ни малейшего шанса достичь своих целей в войне».

По мнению Вайдель, Германия должна не разжигать войну, а добиться начала мирных переговоров и отказаться от санкционного давления на Россию:

«Фактически Германия действует как воюющая сторона – Германия участвует в экономической войне против России через санкции, Германия поставляет оружие Украине, Германия оказывает значительную финансовую помощь, а Европа лишает инвестиционный доход российских резервных депозитов. С моей точки зрения, это запрещено. Вместо того, чтобы продолжать эскалацию с помощью разжигания войны и поставок оружия, немецкая политика должна вернуться к своим сильным сторонам. То есть, она должна приложить все усилия, чтобы выступить посредником в войне на Украине и начать переговоры. Кроме того, к этому нас обязывает положение о мире в основном законе Германии».

Вайдель также призвала следовать интересам самой Германии и не подчиняться во всем США:

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«Интересы Германии представлены и определены в Берлине, а не, скажем, в Киеве или Вашингтоне. Даже в Соединенных Штатах давно есть признаки отказа. Думать, что европейцы могут продолжать прокси-войну США против России в одиночку было бы глупостью и высокомерием в одном лице. Война на Украине уже давно зашла в тупик, она ежемесячно поглощает миллиарды денег и материалов, уносит бесчисленное количество солдат. Лозунги победы и стойкости, исходящие из Киева, нереальны. Эта война не должна быть заморожена, она должна быть прекращена. Украина, как обезлюдивший и опустошенный театр военных действий, безнадежно зависящий от иностранных платежей и находящийся под постоянной угрозой перерастания в Третью мировую войну, не отвечает ни интересам Германии, ни интересам Европы. И это в конечном счете также не может быть в интересах украинской нации. Интересы Германии – это мир в Европе и нормализация экономических отношений со всеми странами, включая Россию. И прекращение санкционной войны, которая наносит наибольший ущерб только нам. Путь к этому лежит через переговоры – вы не можете отказаться от этого задания, прославляя одного противника этой войны и демонизируя другого».

Ее выступление возмутило члена правящей коалиции Кристиана Дюрра, который упрекнул Вайдель в том, что представители ее партии были наблюдателями на президентских выборах в России:

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«В вашем выступлении можно услышать следующие фразы: «Поздравляем вас с переизбранием, Владимир Путин». Это говорят так называемые наблюдатели на выборах от АдГ: «Там прошли свободные выборы». Стиль правления Владимира Путина рекомендован политиками «Альтернативы для Германии». Такая партия сидит здесь и рекомендует нашу непосредственную угрозу в качестве примера для Германии. Это не просто невероятно – это непатриотично то, что они делают. Вы, так сказать ставите под угрозу нашу безопасность такими речами. Абсурд».