Сенсационное выступление в Давосе: Вацлав Клаус назвал виновника украинской войны

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Бывший президент Чехословакии Вацлав Клаус, занимавший этот пост в 2003 – 2013 годах, считает, что НАТО спровоцировало Россию начать военную операцию на Украину, которую, впрочем, Москва и не думала оккупировать.

Это выступление политика на последнем Давосском форуме не тиражировалось в основных мировых СМИ, поскольку оно резко выбивается из мейнстрима антироссийской пропаганды Запада, но появилось на сайте экс-президента.

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Он обратил внимание, что «Украину до войны нельзя было назвать демократией западного типа, страной с полноценной рыночной экономикой или консолидированной страной по территории и составу населения».

«Делать вид, что это не так, и обсуждать нынешнюю войну на территории Украины так, как будто она происходит в вакууме, бесполезно и непродуктивно», – сказал Клаус.

Он считает, что «украинскую войну можно и нужно было избежать».

«Мы должны признать, что мы – остальной мир – потерпели неудачу. Становится все более очевидным, что после этого трагического исторического события останутся только проигравшие. Победителей не будет. Война изменила мир и судьбу всех нас», – убежден политик.

По его словам, геополитические дебаты по этому поводу, особенно в Европе и США, «более поверхностны, чем они того заслуживают», особенно в контексте «конца монополярного мира последних десятилетий».

«Эта война началась 4 апреля 2008 года . В тот день на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение о приеме Украины и Грузии в НАТО. Я присутствовал при том событии, сидел там и уже там знал, что произошедшее было трагической ошибкой . Я пытался там возражать против этого. Это решение было продавлено США и Великобританией (Джорджем Бушем и Гордоном Брауном) вопреки позиции большинства стран-участниц и вопреки позициям Германии и Франции. Признаюсь, я чувствовал себя там очень подавленно. Многие из присутствовавших президентов и премьер-министров в течение очень долгого вечера хранили безответственное молчание. Известно также, что посол США в Москве У. Бернс тогда предупредил правительство США, что это означает для России переход всех так называемых «красных линий», – вспоминает Клаус.

По его словам, все данные свидетельствуют о том, что 24 февраля 2022 года русские намеревались не оккупировать Украину, а сменить режим в Киеве и остановить перспективу членства Украины в НАТО.

«Именно поэтому они вошли в Украину лишь с очень небольшими военными силами. Было и очевидно, что они не собирались рисковать и пытаться захватить всю Украину. Русские прекрасно знали результаты важных президентских выборов 2010 года: прозападный кандидат победил на западе, севере и в центре Украины, а пророссийский кандидат – на востоке и юге. Было большой ошибкой не обратить внимание на этот фундаментальный раскол страны», – обратил внимание экс-президент.

При этом он признал, что на востоке Украины уже с 2014 года идет гражданская война.

«После почти двух лет войны кажется, что все стороны конфликта просчитались. Не только Россия и Украина, но и США и вся Европа. Если судить по военной ситуации, то 1200-километровый фронт, если не считать мелких сдвигов, сейчас более или менее заморожен. Конца войны не предвидится», – заявил выступающий.

Он считает, что этот вопрос нужно обсудить «априорных предубеждений».

«У меня только процедурные консультации. Мой скромный совет — начать переговоры. Не только между Россией и Украиной», – резюмировал Клаус.