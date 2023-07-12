Сенсация на Днестре: партии Молдовы и ПМР объединились в борьбе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидер молдавской партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук и председатель Союза оппозиционных сил Приднестровья Олег Хоржан подписали в минувшее воскресенье совместную декларацию.

По итогам встречи представителей этих политических формирований было заявлено о «консолидации гражданских инициатив и солидарной борьбе за социальные, экономические, гуманитарные права и свободы жителей обоих берегов Днестра».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Стороны подчеркнули, что политики Тирасполя и Кишинева провели широкую дискуссию о проблемах в регионе впервые за последние три десятилетия. Нерешенность приднестровского конфликта они не считают препятствием для совместных действий по решению насущных вопросов, волнующих население.

«Мы не сомневаемся, что такое открытое объединение усилий отвечает самым глубинным интересам большинства людей и послужит еще одной верной гарантией обеспечения мира и стабильности, инструментом снижения рисков любой эскалации в регионе», – отмечается в декларации.

Эта инициатива о сотрудничестве, учитывая состояние отношений Кишинева и Тирасполя, – действительно неординарная. За пределами официальных переговорных форматов представители политических сил Молдовы и Приднестровья ни о чем не договаривались уже много лет.

Даст ли такая консолидация результаты? Что за ней стоит: забота о людях, попытки поднять собственный рейтинг политиков, не находящихся на первых строчках новостей, вовлечение жителей Приднестровья в новый избирательный цикл в Молдове?

Политолог Анатолий Дирун ответил на вопросы ПолитНавигатора.

ПолитНавигатор: Давно не было подобных новостей – все уже подзабыли, что кто-то из политиков с правого берега может тесно сотрудничать с политиками с левого.

Что сближает эти две политические силы? Почему коммунисты Приднестровья, которые составляют костяк Союза оппозиционных сил ПМР, не заключили подобного соглашения с коммунистами Молдовы – ведь у них раньше были неплохие, довольно крепкие связи? Возможно, дело в личных связях коммуниста Хоржана и экс-коммуниста Ткачука?

Анатолий Дирун: Сложно сказать, почему именно с Марком Ткачуком лидер оппозиционных сил Приднестровья решил подписать декларацию о сотрудничестве. Но несомненно: этот формат усиливает «символический» капитал Олега Хоржана. К этому можно по-разному относиться, но это факт. Вопрос в том, как сам Хоржан будет распоряжаться этим капиталом.

ПолитНавигатор: Связано ли это событие с предстоящими местными выборами в Молдове? Если приднестровцев таким образом планируют заинтересовать молдавскими электоральными процессами, то не помешают ли делу неудачи Гражданского конгресса? Партия неубедительно выступила на парламентских выборах 2021 года, не смогла объединить левые силы Молдовы в рамках платформы «Общая повестка».

Анатолий Дирун: Факт участия приднестровцев в выборах – это уже обычное явление, правда, ограниченное по своим масштабам. С точки зрения планирования, главные события в Молдове будут разворачиваться в 2024 году на выборах президента и в 2025 году на парламентских выборах. И в этом случае фактор Приднестровья будет только возрастать.

Пока Марк Ткачук сделал первый, инновационный ход. Он стал первым из партийных лидеров, кто подписал такую декларацию с приднестровской политической организацией. Повестка реинтеграции республики может стать одной из ключевых тем в предстоящих кампаниях в Молдове с учетом новых реалий в 2024 и 2025 годах. И здесь у Гражданского конгресса будет преимущество перед конкурентами.

ПолитНавигатор: Заявление сделано, но пойдут ли стороны дальше декларации? Они говорят, что знают, как добиться устойчивого экономического развития региона, обеспечить доступ к современному здравоохранению, образованию. Насколько все серьезно? Какие практические шаги могут быть предприняты в интересах людей на двух берегах Днестра, а главное – позволят ли этим политическим силам такие шаги предпринять?

Анатолий Дирун: Сохранение общения в постоянном формате будет для этих политических структур главным реальным достижением. При правильном подходе Гражданский конгресс может выступить своеобразным рупором проблем, которые есть у приднестровцев, с подачи Олега Хоржана. Например, вопрос об отмене приобретения молдавской страховки для автовладельцев из Приднестровья [в РМ с начала июля начали штрафовать приднестровских водителей на суммы до 1600 леев (около 87 долларов) за отсутствие страховки, оформленной в молдавских страховых компаниях]. Вот и представьте себе перспективы в этом случае.

ПолитНавигатор: Как можно оценить сегодня значимость и влияние на политическую жизнь в Приднестровье приднестровских коммунистов, местной оппозиции в целом? Насколько это вообще живая политическая сила? У Приднестровской компартии, например, партийный сайт не обновлялся с 2020 года.

Анатолий Дирун: Обновляемость сайта не является показателем поддержки со стороны граждан. В условиях отсутствия конкурентной политической среды в Приднестровье это не показатель. Только участие в выборах оппозиции может дать ответ на вопрос о рейтинге и доверии к партии.

До тех пор пока кандидаты от оппозиции будут блокироваться в Приднестровье, у них будет расти рейтинг легитимности. В то время как власти будут опираться на результаты легальности, т.е. официальных результатов. Но чем будет больше разрыв между легитимностью и легальностью, тем выше шансы возникновения политического кризиса в Приднестровье. Это вопрос времени. Если, конечно, руководство ПМР не изменит свои подходы к формированию внутренней политики.

ПолитНавигатор: Авторы декларации предлагают «конструктивно воспользоваться прецедентом», призывают и других политиков последовать своему примеру. Кто еще мог бы сделать что-то подобное? Вспоминаются попытки Кишинева и Тирасполя наладить взаимодействие на уровне парламентов.

В 2015 году молдавский спикер Андриан Канду и его приднестровский коллега Михаил Бурла даже встречались, чтобы обсудить возможные совместные действия по улучшению жизни граждан с обоих берегов Днестра, но особых результатов не вспоминается.

Анатолий Дирун: Мы живем в условиях трансформации реальности, и за предстоящие два года может произойти все что угодно.