Сенсация от Der Spiegel: Байден в августе сойдет с гонки, а соперником Трампа станет жена Обамы

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Сенсация от немецкого издания Der Spiegel. Ссылаясь на источники в Демократической партии США оно пишет, что на съезде партии в Чикаго в августе 2024 года Байден якобы откажется от участия в предвыборной гонке.. Вместо этого он якобы предложит однопартийцам выдвинуть и поддержать на пост президента Мишель Обаму, жену бывшего президента США Барака Обамы.

У «ослов» пока никак не прокомментировали эту информацию. Сама Мишель Обама неоднократно опровергала слухи о своей кандидатуре на пост президента США на выборах 2024 года.

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Однако «Шпигель» отмечает, что партия в своих внутренних опросах общественного мнения включила Мишель Обаму в число потенциальных кандидатов.

«Многие американцы мечтают о женщине в президентском кресле», – подчеркивает немецкое издание.

Der Spiegel напоминает, что две трети американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар и ментально неадекватен, чтобы руководить США еще четыре года. Его главный соперник Дональд Трамп, который ненамного моложе Байдена и проводит несколько дней в неделю в суде по обвинению в выплате «денег за молчание» порноактрисе Сторми Дэниэлс, также многим не нравится.

Рокировка, о которой пишет Der Spiegel не выглядит столь уж невероятной. И при должной сноровке политтехнологов способна вытащить демократов за волосы из нынешнего электорального болота, дав американцам вменяемую альтернативу нынешнему баттлу геронтократов. У Трампа вряд ли сумеют развернуть на марше заточенную под критику администрации Байдена агитационную кампанию, а Обама просто не успеет за оставшиеся до выборов три месяца обзавестись таким негативным рейтингом, который бы ее утопил- сыграет фактор новизны кандидата.

Другое дело, решатся ли на замену в последний момент партийные боссы «ослов». Если да, то исход борьбы за Белый дом станет еще более непредсказуемым, чем сейчас.