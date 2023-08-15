Сенсация от киевской дипломатии: США и РФ ведут закулисные переговоры по Украине

США и Россия ведут переговоры по Украине без ее прямого участия.

Об этом в эфире 5 канала заявил отставной украинский дипломат, экс-посол в Израиле, США и Канаде Юрий Щербак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Щербака, в мире немало стран, которые будут склонять Украину к переговорам с Россией. Среди них не только представители глобального Юга, но и западные государства.

«Идут очевидно, и есть много свидетельств, закулисные переговоры между американцами и русским. Мы знаем о переговорах директора ЦРУ, мы знаем о позиции нынешнего советника по национальной безопасности Салливана, который, я бы не сказал, что промосковский, но очень осторожно против усиленного участия американцев в этой войне, и так далее», – сказал бывший посол.

«Ряд европейских союзников также склонны, они и давно были склонны к переговорам с Россией. Сейчас есть все признаки того, что будут склонять Украину к переговорам.

Я уже не говорю о том, что недавно в Джидде, в Саудовской Аравии, закончилось это совещание стран глобального Юга, где звучали разные голоса, а, скажем, китайцы прямо пытаются нас склонить к переговорам и уступкам Москве. И это не только Китай. Мы должны с этим всем считаться», – заявил Щербак.