Сенсация от Лаврова: Россия была готова дать Украине гарантии безопасности на уровне НАТО

Елена Острякова.  
19.04.2024 14:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Проект Стамбульских мирных договоренностей включал в себя пункт о гарантиях безопасности для Украины по стандартам НАТО.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью трем российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект Стамбульских мирных договоренностей включал в себя пункт о гарантиях безопасности для Украины по...

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«Эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась статья 5 вашингтонского договора о создании НАТО. Дословно ее не стали воспроизводить. Были согласованы несколько другие формулы, но по сути это очень серьезные гарантии безопасности. Специально было записано, что эти гарантии не распространяются на Крым и Донбасс, что означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют», – сказал Лавров.

По его словам соглашения предусматривали отсутствие на территории Украины военных баз и проведение учений с участием третьих стран, кроме случаев, когда на это не согласны все страны-гаранты. Однако киевская делегация принялась торговаться за то, что согласие должны давать не все, а большинство стран-гарантов.

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