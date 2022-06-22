«Сепар Картошка» снова в деле: на Украине «ожил» исчезнувший с радаров депутат-любитель Лукашенко

Новости Украины

После трехмесячного молчания в соцсетях и отсутствия какой-либо информации о своей деятельности на Украине подал признаки жизни скандальный нардеп-мажоритарщик из Запорожской области Евгений Шевченко, ранее исключенный из фракции «Слуга народа» за поездки в Белоруссию, встречи с Лукашенко и пубдичные заявления в поддержку белорусского лидера.

Вчера телеграм-канал Евгения Шевченко внезапно “ожил” и пополнился записью следующего содержания.

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«Наконец то у меня появилась возможность снова вернуться в публичную плоскость. Я жив-здоров. Хотя была ситуация при которой жизнь висела на волоске. Видать Господь меня спас. И конечно же наши ребята из военной разведки. Давно не заходил в интернет, и не видел всю эту чушь, о которой пишут некоторые бл***ские помойки. Официально заявляю, на сторону русских я не переходил, и не собираюсь. Все это время я выполнял военно- политическую миссию. Какую именно – расскажу после войны».

После начала СВО на Украине в украинских СМИ появилась информация о задержании Шевченко теробороной на блокпосту, которую он опроверг в своем фейсбуке, обьявив, что записался добровольцем в ВСУ. Однако с тех пор никакой информации о том, чем занимается нардеп, в СМИ не звучало.

Также на страничке Шевченко появилось еще несколько записей. В одной из них он пожаловался на то, что «информационное поле полностью зачищено, а Арестович с Подоляком превратились в советскую газету «Правда».

«Я так понимаю рот закрыли всем…И любое другое мнение считается государственной изменой. Война это особый режим. Тяжелый режим. Но, это все равно жизнь. И война это не оправдание беззаконности и беспределу. Не делайте из людей «баранов». Не получится. Люди хотят знать правду».

В еще одной публикации Шевченко заявил, что «сегодняшняя главная задача – отстоять Украину, сохранить нашу государственность, и нашу землю. Я люблю Украину. Люблю все украинское. Потому, что я украинец. И я не позволю России лишать нас права на свою государственность».

Также скандальный нардеп похвалил президента Казахстана Токаева за антироссийское выступление на ПМЭФ и отказ признавать ЛНР и ДНР и потребовал от Александра Лукашенко последовать примеру казахского коллеги.

Евгений Шевченко отметился обращенными непонятно к кому призывами «договариваться».

«Корейский, афганский, и многие другие сценарии, или тот же Карибский кризис, полная хрень. Свои предположения озвучивать не стану. Знаю одно. Придёт время, когда само общество поймёт, что пора договариваться. Сейчас же доминирует только одна позиция – воевать до конца. Причем эту позицию занимают большинство как в Украине так и в России. Слишком далеко все зашло. Наши военные делают свою работу на 100% и больше. Вопрос, когда политики начнут делать так же свою?», – написал нардеп.

На неожиданный бенефис Евгения Шевченко в соцсетях отреагировал анонимный телеграм-канал «Тайны депутата», который в Кеве считают частью «сетки Банковой» и называют аффилированным с Михаилом Подоляком. «Сепар картошка снова в деле» – написал телеграм-канал.

Сам Шевченко в ответ обиделся и пообещал Михаилу Подоляку «дать в рожу».

«Как иногда хочется дать в рожу за подобную надпись. Миша, ты и есть сепар картошка. Я украинец, а ты беларус. Или тебе припомнить Юру Енакиевского?»

Отметим, что многие киевские аналитики называли Евгения Шевченко негласной креатурой главы ОП Андрея Ермака, использовавшего нардепа для озвучивания мессиджей, которые Банковой было не с руки озвучивать самой и негласных контактов с Минском.