«Сепар» в Верховной раде: Аксёнов стал депутатом парламента Украины

30.03.2021, Доброполье, Владимир Алтухов

Новости Украины

Настоящий переполох в киевских бандеровских СМИ вызвали итоги выборов в мажоритарном округе №50 в контролируемой Украиной части Донецкой области.

Мало кто сомневался в победе Андрея Аксенова — мэра города Доброполье, фигуранта сайта «Миротворец» и ставленника Рината Ахметова. Он и взял 65,46 %. Вторым в этой гонке стал адвокат Валентин Рыбин (партия Шария) — с 13 процентами. Таким образом, два лучших результата (более 78 процентов в сумме) показали представители партий, не входящих в Верховную Раду.

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Мэр Доброполья шел в парламент от партии «Порядок». Этот локальный политический проект, возглавляемый внефракционным нардепом Мусой Магомедовым, обслуживает нужды Рината Ахметова. Областной партийной организацией руководит бывший нардеп Леонид Байсаров, ныне президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское»».

Вероятней всего, эту новую партию готовят на замену ахметовскому «Оппозиционному блоку», который уже не «взлетает» на выборах. Магомедов, до победы на парламентских выборах 2019 года в 45-м мажоритарном округе, был директором Авдеевского коксохимического завода (входит в «Метинвест Холдинг»).

«Вакансия» в ВР по 50-му округу возникла после политических маневров Романа Трибушкина, городского головы Покровска (бывший Красноармейск). Покровский мэр в 2019 году выиграл парламентские выборы по мажоритарному округу, выдвинувшись от «Оппоблока». Но осенью 2020-го решил вновь поучаствовать в выборах городского головы Покровска — уже от партии «За майбутне», связанной с Коломойским. Одержал победу, вернулся в мэрское кресло.

Таким образом, ситуация сложилась несколько парадоксальная. То ли человек Коломойского освободил место в Верховной Раде для человека Ахметова. То ли Ахметов позволил человеку Коломойского возглавить центр Покровской агломерации.

Коломойского еще в 2014 году проявился в этом городе Донбасса. В Красноармейск, находящийся поблизости от Днепропетровской области, олигарх первым делом двинул свой территориальный батальон накануне референдума. Потом здесь базировались и «Правый сектор», различные тербаты, подчинявшиеся Коломойскому. Осенью 2014 года днепропетровский олигарх своего депутата Геллера завел в Раду по этому мажоритарному округу. Теперь вот фигуру Романа Трибушкина двигает туда-сюда. Возможно, по договоренности с Ахметовым.

Как бы там ни было, покровский мэр и бывший нардеп Трибушкин на съезде партии «Порядок» поддержал добропольского мэра, которому освободил место в парламенте. Там же выступил в поддержку Андрея Аксенова и городской голова Мирнограда (бывший Димитров) Александр Брыкалов. Таким образом, вокруг Аксенова объединился весь административный ресурс агломерации. Добавим сюда еще и собственно ахметовский ресурс: за Аксенова топили и нардеп Виктория Гриб (связана с ахметовским ДТЭКом), и помянутые уже Байсаров (президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское»») и нардеп Магомедов.

Конспирологические версии этой комбинации, проведенной в орбите интересов Ахметова и Коломойского, могут быть разные. От банальной «ты мне, я тебе» до более изощренных.

Зачем бы им затевать всё ради добропольского мэра, на которого еще лет пять назад Мустафа Найем стучал во все органы: сепар в местной власти! Аксенову, действительно, чего только не приписывали авторы сайта «Миротворец». После таких рекомендаций к человеку волей-неволей начнут испытывать симпатии его вменяемые земляки.

И если уж заниматься конспирологией, то напрашивается такой вопрос. А не повышают ли ставки Ахметов и Коломойский, демонстративно дразня гусей и заводя в Раду именно Аксенова? Его обвиняют в том, что он, будучи главой поселка Новодонецкое, никак не препятствовал проведению там референдума ДНР? И тут Ахметов и Коломойский как бы говорят: во-первых, это красиво… И как бы намекают Киеву: то ли еще будет.

В любом случае, нормальных людей могут только радовать истерики йододефицитных блогеров вроде Дениса Казанского по случаю победы Аксенова на выборах.

Телеведущая-порохоботка Янина Соколова вообще разразилась параноидальным фейсбучным постом, который потом почистила или закрыла: «Я все ближе к мысли, что жителям оккупированных территорий после деоккупации нужно лет 50 не давать права голосовать на выборах. Это просто пздц. Быть возле войны и голосовать за врага. Как б*лять…»

Не все слова в этом посте понятны вменяемым читателям. Но… не останавливайся, пиши еще, тётка.

Обратим внимание на то, как жители этого региона отнеслись к представителям парламентских партий. От «Европейской Солидарности» выдвигалась киевлянка Юлия Кузьменко, которую то закрывали по делу об убийстве Шеремета, то выпускали на свободу. Она набрала 6,69%. Надо иметь в виду, что ее свидомый электорат предельно упорот, агрессивен и активен. Вместе с тем, идейный противник этой силы Валентин Рыбин получил вдвое больше голосов.

Совсем позорно выступила партия власти. Представитель «Слуги народа» Андрей Бондаренко, возглавляющий Покровскую райгосадминистрацию, набрал 3,02%.

Лариса Рева из «Батькивщины» довольствовалась 1,74 %. Юлия Гакова из партии «Голос» наскребла по самым свидомым сусекам региона 0,38%.

Прежде всего, эти выборы показали, что ни одна парламентская партия не отражает интересов Донбасса! Все эти «СН», «ЕС», «Батькивщина» и «Голос» в сумме показали меньше, чем один представитель «Партии Шария» с его 13 процентами.

Конечно, картину выборов изменило внезапное снятие своей кандидатуры представителем ОПЗЖ Артемом Марчевским (генпродюсером телеканала «112 Украина», закрытого киевской властью). После того, как его родители тяжело заболели ковидом, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата по его просьбе. Противники ОПЗЖ не скупились на догадки и версии, почему один из главных соперников Аксенова сошел с дистанции. Их не останавливало даже то, что умерла мать Артема Марчевского.

Обратим внимание также на низкую явку в этом округе: проголосовали 31213 из 148424 избирателей. То есть немногим больше 20 процентов. Возможно, как раз значительная часть сторонников ОПЗЖ и проигнорировала эти выборы.

И в этой связи отметим несколько странных моментов. После снятия кандидатуры представителя ОПЗЖ появились билборды, с которых Медведчук, Бойко, Рабинович и Марчевский призывали избирателей поддержать Аксенова. ОПЗЖ на своем сайте заявила, что это фейк. Но при этом лидеры партии не обозначили четко своей позиции: а кого они поддерживают в этом округе? Был видеоролик, где Юрий Бойко заявлял о поддержке адвоката Валентина Рыбина. Были еще выступления отдельных представителей ОПЗЖ в поддержку кандидата из Партии Шария. Но парламентская партия так и не оказала никакой медийной поддержки Рыбину, не озвучила официального мнения на этот счет.

Один их экспертов высказал мнение, что «практика продажи политической франшизы местным кланам сыграла с ОПЗЖ злую шутку». И здесь сложно возразить.

Дело не только в том, что актив партии проваливает работу в Донбассе. После распада Оппоблока огромное количество избирателей запуталось в этих раскладах. Во время выборов 2019—2021 гг. случалось, что избиратели, поддерживающие Оппоблок, голосовали за Бойко, а сторонники ОПЗЖ ставили галочку напротив представителей Оппоблока. И уж тем более они отказываются разбираться, кого сейчас больше в ОПЗЖ: Медведчука с Кузьминым или Бойко с Левочкиным? И кто там кому Рабинович? И что там делает Кива, и что он делал в Красноармейске в мае 2014 года?

В этих регионах есть огромная незаполненная политическая ниша. Люди ждут тех политиков, которых смогут назвать «нашими». Причем жители этого региона часто не скрывают своих мыслей о том, что произошло с Донбассом после майдана.

Показателен спор, случившийся во время общения Валентина Рыбина с жителями Доброполья. АТОшник наехал на кандидата: «Вы единственный адвокат в Украине, который защищал убийцу, который пришел с оружием и стрелял в меня, в него…»

«Воина света» перебивает пожилой мужчина: «А ты, когда шел туда, знал, куда ты шел и стрелял по кому? Там дети, там старики! Там такая же мать, как у тебя! Ты знаешь, куда ты стреляешь?!» Его поддерживает и еще одна местная жительница: «Правильно, мужчина, говорите. Обнаглели до беспредела». Рыбин говорит свидомому: «На ваш вопрос ответил житель Доброполья». Пожилой мужчина продолжает спор с АТОшником: «Ты своего Пороха защищал. Он пожизненно должен сидеть! Он тебя отправил туда, как мясо, б… А ты ему, за него ж.пу лижешь. За Володю, этого клоуна, который продолжает то же самое творить…» Потом житель Доброполья вообще припирает к стенке АТОшника: «Там люди за свои права борются, и правильно делают. А ты за какие права борешься?» Свидомый отвечает уверенно: «За Украину». Местный житель ему предлагает: «Пошел бы и разгонял бандеровцев».

Как видим, жителю этого региона есть, что ответить янинам соколовым, денисам казанским и их упоротой аудитории. Но что предложила этому жителю парламентская оппозиция? Избиратели в этом регионе явно нуждаются в новой оппозиционной силе. Но электорат по-прежнему окучивается старым ахметовским способом.