«Сепаратистка» Бойко из зала суда: Турчинов и Порошенко – лучшие друзья России

17.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина потеряла Крым из-за Майдана, а Донбасс – из-за неправомерных действий подписавшего указ о начале «АТО» самозваного «и.о. президента», нынешнего секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова.

Об этом заявила депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет такого впечатления, что Россия что-то отняла. Скорее Украина что-то потеряла. Почему мы потеряли Крым? Когда началась «Революция достоинства», и на Майдане, где я присутствовала, там были также и представители Крыма и Донбасса. И если бы тогда не начали кричать «Чемодан вокзал-Россия, все русскоязычные!», то Крым не взял бы чемодан, и не отплыл вместе с вокзалом. Не нужно было тогда затрагивать эту болючую тему, и Крым бы остался украинским.

Если бы баптистский пастор Турчинов, превысив все возможные и невозможные полномочия и назвавший себя одновременно и Главой «совета небезопасности», и исполняющим обязанности президента, хотя в Конституции такого не предусмотрено. Если бы этот человек не объявил начало АТО, Донбасс был бы украинским. Поэтому не надо обвинять Россию в своих собственных ошибках», – объяснила она.

Также Елена Бойко рассказала, как украинские олигархи продолжают владеть имуществом и бизнесом в «оккупированном» Крыму.

«В российском Крыму абсолютно беспрепятственно действует сеть украинского бизнеса, санатории и базы отдыха, принадлежавшие украинским олигархам, продолжают им принадлежать. Жилые кварталы в заповедных зонах на побережье до сих пор принадлежат Тимошенко, Порошенко, Яценюку», – отметила заключённая.

Журналистка подчеркнула, что Пётр Порошенко на посту Украины очень удобен для России, и никакой войны между странами нет.

«Порошенко России не страшен, он ей очень удобен. Это для них лучший вариант, потому что при президенте Порошенко можно отстаивать свои интересы в украинском Донбассе. То есть Украина при Порошенко устраивает экономическую блокаду Донбасса, а Россия покупает донбасский уголь и продаёт его через дружественную нам всем Белоруссию Украине по завышенным ценам… После этого я не могу сказать, что есть какие-то признаки войны», – добавила Бойко.