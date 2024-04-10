Сепаратистская верхушка Косово почтила память террористов, напавших в 1999 году на границу Югославии

Алексей Топоров.  
10.04.2024 13:35
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, История, НАТО, Сербия


«Президент Косово» Вьоса Османи в ходе церемонии, посвященной 25-летию нападения «Армии освобождения Косово» (UCK), албанских спецподразделений и западных ЧВК на югославскую погранзаставу «Кошары», заявила, что «герои разрушили границу, разделявшую албанцев».


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«В этом месте покоятся с миром наши герои, которые в своей борьбе дошли до самоотречения, чтобы придать полный смысл свободе, которой мы наслаждаемся сегодня. Вот почему сегодня мы отдаем дань уважения мужеству и самопожертвованию тех, кто сражался и пал 25 лет назад….Солдаты из других стран мира также пали в этой битве… Их объединяют свобода и справедливость против тирании, геноцида и угнетения», – цитирует Османи канал RTV21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Османи и «премьер-министр» Косово Альбин Курти возложили цветы и почтили память 114 боевиков UCK, погибших во время боев за Кошары. В этом мероприятии приняли участие «министры», депутаты «парламента» Косово, мэры, руководители округов, а также семьи погибших и «ветераны «Армии освобождения Косово».

В апреле 1999 года руководство НАТО, для поддержки своей воздушной операции запланировало и осуществило масштабную атаку со стороны Албании на пограничный пост «Кошары» на территории Метохии.

В атаке участвовали помимо боевиков «Армии освобождения Косово» регулярные силы армии Албании, а также инструкторы и диверсионные группы НАТО и западных ЧВК. Североатлантический альянс также отвечал за вооружение и снабжение атакующих и поддерживал их действия боевой авиацией.

Первыми бой агрессору дали югославские пограничники, впоследствии к ним присоединились армейские подразделения. Бои на Кошарах продолжались с 9 апреля по 10 июня, однако югославские подразделения, несмотря на сильнейший натиск так и не пропустили противника на территорию страны.

Но были вынуждены оставить позиции после Кумановского соглашения, в результате которого Слободана Милошевича принудили вывести армию и милицию из Косово.

Югославские бойцы возле еще целого здания погранзаставы “Кошары”

Молодые югославские герои, погибшие при обороне погранзаставы “Кошары”

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