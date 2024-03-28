Сепаратисты Боснии массово убивали сербов еще до войны. В Республике Сербской почтили память жертв

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Тридцать два года назад хорватские боевики убили в боснийском Сиековаце 46 мирных сербов, чью память почтили в Республике Сербской.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В приграничном селе Сиековац, недалеко от Брода в Республике Сербской прошли траурные мероприятия в память о преступлении, совершенном там против сербского мирного населения.

26 марта 1992 года туда вошли вооруженные формирования из соседней Хорватии, а также хорватско-мусульманские военизированные формирования из Боснии и Герцеговины. Что характерно, произошло это еще до начала войны в Боснии, отправной точкой которой считается начало боев в Сараево 6 апреля 1992 года.

В первый день сепаратисты убили девять мирных сербов, а в последующие дни – еще 37. Это было первое массовое преступление в БиГ, произошедшее до начала вооруженного конфликта. Самой молодой жертве было 17 лет, самой старшей – 72. Также боевики сожгли 15 домов и православную церковь.

После панихиды по жертвам этнической чистки председатель Республиканской организации семей пленных, погибших воинов и пропавших без вести мирных жителей Исидора Граорац заявила, что поиск восьми жертв из Сиековаца все еще продолжается.

«Мы не знаем, где находятся их тела, а также тела 1646 пропавших без вести людей, которые все еще числятся в списке пропавших без вести в Республике Сербской. Институт по делам пропавших без вести лиц Боснии и Герцеговины в прошлом году не нашел ни одного тела серба, и так из года в год», – рассказала она.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, отметил, что «именно потому, что нет справедливости, нельзя жить в этом месте несправедливости».

«Здесь мы повторяем одно и то же снова и снова: никто никогда не был привлечен к ответственности за преступления. Все было направлено на то, чтобы показать, что сербы совершали преступления, хотя на самом деле они пострадали больше всего», – отметил лидер боснийских сербов, выступая в Сиековаце.