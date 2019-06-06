Сепаратисты готовят новые репрессии против сербов Косово

06.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сепаратистский режим в Косово готовит новые репрессии в отношении жителей сербских анклавов края. Приштина объявила в розыск неизвестных, которые включили сирены во время недавнего вторжения албанского спецназа, проводившего избиения и массовые аресты. Соответствующее заявление распространил «министр внутренних дел Косово» Экрем Мустафа на телеканале КТВ.

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«Сирена не является мерой, предупреждающей о действиях полиции на территории государства, однако она была включена. В итоге граждане были в панике, что является преступлением, за которое государство должно наказать. Следствие продолжается, полиция не спит, у нас есть информация », – сказал Мустафа, которого цитирует приштинская газета «Коха Диторе».

Новый виток кризиса, разразившийся вокруг Косово из-за операции албанского спецназа, которая демонстративно была проведена на следующий день после слушаний парламента Сербии по ситуации в крае, должен рассматриваться на сессии Совбеза ООН.

Обозреватель влиятельного сербского издания «Политика» Мирослав Лазанский сомневается, что действия албанцев, проводивших аресты и избивших гражданина России – сотрудника миссии ООН, получат надлежащую оценку.

Резолюция, осуждающая действия Приштины, всего скорее, окажется заблокирована покровителями албанских сепаратистов из США, прогнозирует эксперт.

«В связи с нападением на Михаила Краснощекова Россия заявит о своей позиции на заседании Совета безопасности ООН, но я сомневаюсь, что любая резолюция, осуждающая Приштину, будет принята, потому что американцы наложат на нее вето. Будет обсуждение вопроса о том, применила ли Приштина чрезмерную силу, Россия, которая не признает Косово, осудит Приштину, может быть, ее поддержит Китай, но на этом все закончится, потому что не удастся достичь какого-либо консенсуса, который вылился бы в заявление Совета ООН. Косово нарушило все нормы международного права, применив чрезмерную силу против членов миссии ООН, но осуждения не будет, потому что американцы это заблокируют», – поясняет Лазанский.

По его прогнозу, албанские сепаратисты также вряд ли столкнутся с давлением Запада по вопросу необходимости отмены экономической блокады сербских анклавов. Лазанский обратил внимание на витиеватую формулировку заявления администрации США по этому поводу – с одной стороны, там осуждается введение 100% надбавки на товары из Сербии, с другой – подчеркивается, что спорный вопрос должен решаться в результате переговоров Белграда и Приштины.

Лазанский выразил сдержанный оптимизм по поводу намеченного на 1 июля саммита в Париже, где будет обсуждаться ситуация на Балканах. Лидеры Германии и Франции заинтересованы, чтобы новая встреча не завершилась провалом, как предыдущие переговоры в Берлине.

Эксперт полагает, что саммит в Париже мог бы стать важной вехой, если канцлер Меркель убедит одного из главарей сепаратистов Косово Харадиная отменить блокаду сербских анклавов.

Достижению компромисса мешает приближающаяся парламентская кампания в Косово. Албанские политики предпочитают занимать воинственную позицию против Сербии, рискуя в противном случае растерять симпатии электората.

Бывший «и.о. президента» Косово Якуп Красничи уже призвал отвергнуть любые переговоры с Белградом, настаивая, что вопрос независимости края был решен после военного поражения сербов и осуждения югославских лидеров на западном трибунале в Гааге.

«Политическая история с Белградом окончена. Мы можем говорить об улучшении жилищных условий граждан двух стран, но в рамках существующих границ», – отрезал Красничи.

Он также подчеркнул, что политические союзники президента Сербии Александра Вучича – партия «Сербский список», победившая на майских выборах на севере края, является самым большим препятствием на пути интеграции севера Косово в политическую систему сепаратистского образования.

Красничи объявил задачей формирование лояльной сербской общины, которая впоследствии согласится мирно интегрироваться в политическую жизнь албанского режима Косово.