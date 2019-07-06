Сепаратисты Косово впервые пошли на уступки Сербии

06.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сепаратистский режим Косово дезавуировал сообщения СМИ о том, что Приштина запретит въезд всем сербским чиновникам на территорию незаконно отторгнутого албанцами края.

Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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Она на саммите стран Западных Балкан в Познани встретилась с Рамушем Харадинаем, «премьер-министр» Косово, который на рабочем завтраке опроверг планы по введению запрета на въезд для должностных лиц из Сербии.

«Я рада, что услышала от Рамуша Харадиная о том, что новость о том, что сербским чиновникам запрещено посещать Косово и Метохию, является ложной», – сказала Брнабич, добавив, что «она удивлена ​​ложными новостями, распространяемыми советниками так называемого министра иностранных дел».

Брнабич отметила, что дезавуирование новости о персонах нон-грата несколько уменьшает напряженность, которая на данный момент и так является очень высокой в ​​регионе.

Не исключено, что албанские сепаратисты лукавили, утверждая, что сообщение о готовящемся запрете для сербских чиновников была «уткой». Похоже, попросту на Приштину повлияла реакция Запада.

Накануне представитель главы дипломатии Европейского Союза Федерики Могерини Майя Косьянчич выступила с заявлением по данному вопросу.

«Мы ожидаем уважения ко всем договоренностям, достигнутым в рамках диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС, включая соглашение об официальных визитах», – сказала Косьянчич.

Соглашение о визитах чиновников стало применяться с 1 декабря 2014 года и уже несколько раз нарушалось в одностороннем порядке Приштиной.

Каждый раз ЕС призывал к выполнению соглашения, предусматривающего информирование одной стороны о визите и возможности подачи жалоб от другой стороны в Европейский союз, который компетентен вмешиваться в ситуацию в случае необходимости.