Сепаратисты Косово впервые пошли на уступки Сербии
Сепаратистский режим Косово дезавуировал сообщения СМИ о том, что Приштина запретит въезд всем сербским чиновникам на территорию незаконно отторгнутого албанцами края.
Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
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Она на саммите стран Западных Балкан в Познани встретилась с Рамушем Харадинаем, «премьер-министр» Косово, который на рабочем завтраке опроверг планы по введению запрета на въезд для должностных лиц из Сербии.
«Я рада, что услышала от Рамуша Харадиная о том, что новость о том, что сербским чиновникам запрещено посещать Косово и Метохию, является ложной», – сказала Брнабич, добавив, что «она удивлена ложными новостями, распространяемыми советниками так называемого министра иностранных дел».
Брнабич отметила, что дезавуирование новости о персонах нон-грата несколько уменьшает напряженность, которая на данный момент и так является очень высокой в регионе.
Не исключено, что албанские сепаратисты лукавили, утверждая, что сообщение о готовящемся запрете для сербских чиновников была «уткой». Похоже, попросту на Приштину повлияла реакция Запада.
Накануне представитель главы дипломатии Европейского Союза Федерики Могерини Майя Косьянчич выступила с заявлением по данному вопросу.
«Мы ожидаем уважения ко всем договоренностям, достигнутым в рамках диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС, включая соглашение об официальных визитах», – сказала Косьянчич.
Соглашение о визитах чиновников стало применяться с 1 декабря 2014 года и уже несколько раз нарушалось в одностороннем порядке Приштиной.
Каждый раз ЕС призывал к выполнению соглашения, предусматривающего информирование одной стороны о визите и возможности подачи жалоб от другой стороны в Европейский союз, который компетентен вмешиваться в ситуацию в случае необходимости.
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