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16.02.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, Россия, Сербия, СМИ
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Сепаратисты наглеют: В Косово не пускают съемочную группу госканала Сербии


Косовская «полиция» второй день не пускает в край съемочную группу передачи «Право на сутра» (Право на завтра) сербского гостелеканала РТС.

Ассоциация журналистов Сербии (УНС) и ее филиал – Общество журналистов Косово и Метохии, уже выразили протест по поводу этого.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», съемочная группа РТС заблокирована на административном переходе «Яринье», куда прибыла еще вчера в полдень. Местные «полицейские» сообщили журналистам, что тем следует дождаться соответствующего разрешения сепаратистского «министерства внутренних дел».

Редактор передачи «Право на сутра» Светлана Вукмирович связалась с УНС, указав на то, что « свобода передвижения и свобода слова являются основополагающими правами человека, которые не должны ограничиваться административными мерами».

Светлана Вукмирович в гостях сербской редакции радио «Спутник».

«Более двух лет косовские полицейские не позволяют журналистке Светлане Вукмирович вести репортажи, регулярно задерживая ее на переходах», – заявила Ассоциация журналистов Сербии (УНС), к ноте которой присоединился и ее региональный филиал Общество журналистов Косово и Метохии.

УНС заявила, что проинформирует международные организации и профессиональные журналистские ассоциации об этой «атаке на свободу СМИ», и отметила, что это уже третий случай за последние три дня, когда власти Косово воспрепятствовали работе прессы.

РТС работает в Косово.

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