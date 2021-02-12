12.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Сегодня, 12 февраля, исполнилась 103 года со дня образования Донецко-Криворожской республики, столицей которой был Харьков.

«Создавалась она как «автономная область в пределах Российской Республики» – в противовес сепаратистскому проекту Украина. Именно потому лидер республики Артём-Сергеев и подчеркнул, отвечая на нападки украинских национал-большевиков: «Сепаратисты не мы, а вы», – напоминает историк Владимир Корнилов.

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По написанной им книге «Донецко-Криворожская республика: расстрелянная мечта» в учебных заведения ДНР сегодня прошли лекции.

В центре Донецка состоялось торжественное возложение цветов к памятнику основателю ДКГ Товарищу Артёму (Фёдору Сергееву). Сегодня почитание его имени запрещено бандеровским режимом на Украине.

«За время насильственной украинизации Донбасса, так же, как и во время Великой Отечественной войны, наши враги пытались уничтожить памятник Товарищу Артёму, расположенный под Святогорском. Им не удалось это сделать, Артём выстоял. И мы, республики Донбасса, так же выстоим, как и он»,– подчеркнул Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

Отметим, Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКРС) была провозглашена 12 февраля 1918 года на территории Донецкого и Криворожского бассейнов как автономия в составе РСФСР. Однако впоследствии большевистское руководство в Москве решило включить ДКРС в состав УССР, положив, тем самым, начало процесса украинизации исконно русских территорий.

Именем советского государственного и партийного деятеля Фёдора Сергеева в 1928 году была названа центральная улица города Донецка (улица Артёма).