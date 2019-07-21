Сепаратисты продолжают шантаж с блокадой сербов Косово

21.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Спикер «парламента» Косово Кадри Весели заявил, что поддерживает идею временной приостановки введенных 100-процентных пошлин на продукты из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины, чтобы открыть путь для продолжения диалога. При этом он добавил, что приостановка не может быть постоянной мерой.

Такое заявление Весели сделал в интервью «Голосу Америки».

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Однако сепаратист подчеркнул, что Приштина требует от Сербии признания законности отторжения края как «суверенного государства Косово в существующих границах».

По его словам, если Сербия откажется от собственных земель, он видит отношения как «новую эру, эру сотрудничества и общения».

«Сербия точно знает, что потеряла Косово», – сказал Весели, который считает, что международное сообщество должно «помочь Сербии принять эту реальность».

«Мы будем сидеть за столом переговоров с Сербией, когда США и Европейский Союз скажут нам об этом. Но мы не примем никакого соглашения, которое нарушает наш суверенитет и территориальную целостность», – заявил сепаратист.

Напомним, 100% пошлина на сербские товары была введена в прошлом году. Это поставило жителей сербских анклавов в крае на грань выживания.