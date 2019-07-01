Сепаратисты раскачивают ситуацию в Рашке

01.07.2019, Белград, Виктор Орлов

Сепаратистская организация «Бошняцкое национальное вече», добивающаяся отторжения от Сербии южного региона Рашка с мусульманским населением, потребовала от Совета программ Радио-телевидения создать на государственном ТВ редакцию с вещанием на местном диалекте сербского языка, который бошняки считают отдельным.

Югославия была многонациональным государством, ее народы говорили на разных языках. Македонцы – говорили на македонском языке, словенцы на словенском, считалось, что сербы и хорваты говорят на сербохорватском языке. После распада СФРЮ в республиках, объявивших о независимости, начался процесс «национального строительства». Он включал создание искусственных языковых особенностей.

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О сербохорватском языке, имевшем две литературные нормы, опиравшемся на совокупность диалектов, стало не принято упоминать, появились сербский и хорватский языки. Поначалу, те, «кто в теме», шутили, что, таким образом, появятся и черногорский, боснийский и герцеговинский языки. Однако шутки иногда сбываются, и теперь на сайтах балканских СМИ нередко можно увидеть кнопки для перехода на «черногорский» или «боснийский» языки. Черногорцы в 2009 году даже добавили две буквы в «черногорский алфавит», чтобы было больше отличий от сербского языка.

Политические силы, стремящиеся вслед за Косово и Метохией оторвать от Сербии южный регион – Рашку, активно используют языковой вопрос в своей деятельности. Именно так следует расценивать требование «Бошняцкого национального веча» о создании отдельной редакции на государственном ТВ Сербии, сообщает издание «Политика».

На недавно состоявшемся заседании Совета программ Радио-телевидения Сербии была дана единодушная оценка недопустимости выполнения требования «БНВ».

Председатель Совета профессор Миливое Павлович пояснил, что возможное признание того, что речь бошняков в регионе Рашка имеет параметры отдельного языка, может привести к негативным социальным, культурным, образовательным и правовым последствиям. Это поставит под угрозу единство сербского языка и его культуры.

«Мы, как Совет программ РТС, открыты для всех инициатив слушателей и зрителей, чья цель – улучшить качество программ, и мы готовы принимать только те идеи, которые социально, научно, цивилизованно и этически оправданы. В этом смысле мы также рассматриваем инициативу «БНВ» как культурную и демократическую. Но мы не можем поддержать утверждение, которое противоречит основным взглядам сербской филологии и применение которого приведет к распаду сербской культуры», – сказал Павлович.

Он напомнил, что международные акты, в том числе Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств, предусматривают, что языком меньшинства может быть объявлен любой, «кроме официального языка этой страны, который не включает в себя диалекты этого языка».

«Государственная служба не может принимать решения, которые не отвечают общественным интересам и противоречат знаниям, критериям и методам науки», – сказал Павлович.

«Ни научно, ни социально неприемлемо, что местная речь, которая лингвистически относится к сербскому языку, называется географической концепцией другого государства. Если он может быть боснийским, то почему он не может быть герцеговинским, а завтра и лесковацким?» – указывает профессор.