Сепаратисты снимают символику Сербии и ООН на севере Косово

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Перед зданием муниципалитета в сербском анклаве Лепосавич были сняты флаги Сербии и ООН.

В миссии ООН в Косово UNMIK выразили негодование по этому вопросу, заявив что собственность этой организации неприкосновенна.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», албанские сепаратисты сняли флаги Сербии, ООН, висевшие над флагштоках перед зданием муниципалитета сербского северного анклава Лепосавич в Косово. Также был снят и флаг самого Лепосавича.

«UNMIK известно о сообщениях СМИ о снятии флага со здания муниципалитета Лепосавич. Занимаясь проверкой этого факта мы еще раз подтверждаем, что помещения и собственность Организации Объединенных Наций неприкосновенны и должны постоянно охраняться и оберегаться», – заявили чиновники миссии ООН KosovoOnline.

Кроме того, на здании Центра социальной работы в Северной Митровице, финансируемого Сербией, сепаратисты сняли герб Сербии и повесили табличку с надписью «Республика Косово. Министерство финансов, труда и трансфертов. Департамент пенсий».

В Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии заявили, что снятие герба Республики Сербия и установка знаков с надписью «Республика Косово» на учреждениях, которые не финансируются Приштиной и которые заботятся о благосостоянии наиболее социально уязвимых граждан за счет средств сербского бюджета, является еще одним подтверждением того, что ненависть Альбина Курти к сербам не знает границ.

«Альбин Курти в своей агрессивной манере продолжил свои попытки закрыть и захватить учреждения Республики Сербия в Косово и Метохии, и его целью сегодня были центры социальной работы в Лепосавиче и северной части Косовской Митровицы. Этот эскалационный шаг сделан после объявления о запрете на социальные выплаты в динарах (сербской валюте). Его цель – запугивание и дальнейшее лишение избирательных прав сербского народа, поскольку Курти настойчиво пытается изгнать сербов из Косово и Метохии, моря их голодом и оставляя без средств к существованию», – говорится в сообщении ведомства.