Сепаратисты Тайваня резко ответили России

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Верхушка Тайваня, настаивающая на независимом от Китая статусе, опубликовала резкий ответ на заявление МИД РФ по поводу прошедших на острове выборов «президента», в ходе которых победил проводник сепаратистской линии Лай Циндэ.

Недовольство тайваньского режима вызвала позиция России о безоговорочном признании Тайваня частью Китая. «Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская Сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме… Попытки отдельных стран использовать выборы на Тайване с целью оказать давление на Пекин и раскачать ситуацию в проливе и в регионе в целом контрпродуктивны и заслуживают широкого осуждения со стороны мирового сообщества», – говорилось в заявлении спикера МИД РФ Марии Захаровой.

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В ответ внешнеполитическое ведомство Тайваня заявило, что Россия превратилась в «наёмника Китая».

«КНР ни дня не управляла Тайванем. Это объективный факт и статус-кво. 13 января народ Тайваня избрал президента честным, справедливым и открытым путем. Россия превратилась в наемника китайского коммунистического режима и сознательно последовала заблуждению Китая о «принципе одного Китая» после выборов в нашей стране. Это не только не способствует стабильности ситуации в Тайваньском проливе, но и лишний раз доказывает, что слияние авторитаризма Китая и России наносит ущерб международному миру и международному порядку», – говорится в заявлении сепаратистов.

Следует отметить, что сам Китай также рассылает протесты странам, которые поспешили поздравить победителя выборов на Тайване. Так, Пекин посчитал нарушением принципа «одного Китая» поздравления главы Госдепа Энтони Блинкена нового главы администрации острова и слова американского чиновника о том, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня.

Политтехнолог Марат Баширов указывает, что победа проамериканского кандидата была не совсем честной.

«Оказывается, выборы на Тайване были не такими уж и чистыми. Тысячам граждан не дали возможность проголосовать, искусственно ограничивая их возможность прибыть на избирательные участки по месту прописки. Тайвань – это не только основной остров, это и острова поменьше, и они в основном прокитайских настроений. Люди прописаны на них, но работают на основном острове. И вот в день голосования не ходили паромы и не летали самолеты. То есть, ты не можешь добраться до своего участка, а открепительной системы нет», – поясняет Баширов.

Тем не менее, наблюдатели не верят, что Китай начнёт свою СВО для возвращения Тайваня в родную гавань.

«Лично я не верю в СВО Китая на Тайване. Несмотря на всю свою внешнюю боевитость, Китай никогда никакие войны не выигрывал даже у заведомо слабых соперников. А тут сразу сцепиться с США… Нет, не верю, хотя и очень хочу ошибиться», – комментирует обозреватель Михаил Онуфриенко.

Политолог Игорь Шишкин считает ситуацию вокруг Тайваня свидетельством того, что оценки об ослаблении США далеки от истины.

«Америка, которая конечно же ни на что не способна, которая пребывает вместе со своим президентом в глубоком старческом маразме и над которой можно лишь насмехаться, устроила образцово-показательное торжество демократии на отдельно взятом острове: передала власть от одной своей марионетки другой, да еще при этом создала такой расклад сил, который в любой удобный для Штатов момент способен спровоцировать крайне опасный для Китая кризис», – язвительно замечает Шишкин.

А вот американист Малек Дудаков считает, что сами США сейчас не будут провоцировать власти Тайваня на объявление независимости и открытый конфликт с Китаем.

«Вашингтон, завязший уже в трёх конфликтах, будет отчаянно лавировать – пока это ещё возможно… Любое обострение вокруг Тайваня поставит США в очень тяжёлое положение. Поэтому Байден первым делом позвонил новоизбранному президенту острова – и призвал не поддерживать независимость Тайваня. Но на острове в любом случае будут усиливаться брожения», – считает Дудаков.